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От "Хари Потър" до "Междузвездни войни": Необичаен Хелоуин в Белия дом

От "Хари Потър" до "Междузвездни войни": Необичаен Хелоуин в Белия дом
БТА

Доналд и Мелания Тръмп раздадоха лакомства на маскирани деца под звуците на празнична филмова музика

Американският президент Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп посрещнаха деца в Белия дом по случай предстоящия празник Хелоуин, който се отбелязва на 31 октомври, съобщава БНТ.

По традиция президентската резиденция отвори врати за малките гости, които пристигнаха, облечени в различни костюми, за да се включат в популярния обичай "Шега или лакомство".

Доналд и Мелания Тръмп лично посрещнаха маскираните деца и им раздадоха сладкиши, превръщайки събитието в празнична среща в една от най-разпознаваемите сгради в света.

Специална атмосфера създаде оркестърът на американските военновъздушни сили, който изпълни традиционни мелодии за Хелоуин, както и музика от популярните филмови поредици "Хари Потър" и "Междузвездни войни".

Сред любопитните моменти от празника беше и прелитането на президентския самолет "Еър Форс Уан" над Белия дом.

Събитието се проведе ден преди официалното отбелязване на Хелоуин, когато милиони деца в Съединените щати обикалят домовете в своите квартали, облечени в костюми, и получават лакомства.

Посрещането на деца за Хелоуин в Белия дом е утвърдена президентска традиция, която съчетава празничната атмосфера с възможността най-малките да посетят резиденцията на американския държавен глава.

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