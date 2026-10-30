Катастрофата в Испания: Единият влак е ударил другия със скорост от 160 км/ч

Влакът, който се вряза в спряла композиция в Централна Испания и причини смъртта на най-малко 69 души, се е движел със скорост между 160 и 200 км/ч в момента на катастрофата. Това показват предварителните резултати от разследването на железопътната трагедия, станала в сряда край град Урда, съобщава Ройтерс. Испанската Гражданска гвардия обяви, че са получени сигнали за 64 души в неизвестност.

Инцидентът е най-тежката железопътна катастрофа в Испания от 2013 г. насам и предизвика сериозни въпроси за безопасността на високоскоростната железопътна мрежа в страната.

64 души са в неизвестност, идентифицирани са едва петима загинали

Спасителните и идентификационните дейности продължават, като властите предупреждават, че процесът е изключително сложен.

До момента са извършени 49 аутопсии, но самоличността е установена само на петима от загиналите – три жени и двама мъже.

Това съобщи говорителят на регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча Естер Падиля пред испанската обществена телевизия TVE.

„Изследванията напредват бавно, въпреки че през целия ден ще се свързваме със семействата, за да могат да получат резултатите“, заяви тя в петък.

Все още не е ясно колко от обявените за изчезнали 64 души са сред жертвите, чиито тела предстои да бъдат идентифицирани.

Диспечер разрешил движение с нормална скорост въпреки повреда в сигнализацията

Предварителното разследване разкрива поредица от технически неизправности и решения, довели до фаталния сблъсък.

Според испанския министър на транспорта Оскар Пуенте проблемът е започнал с повреда в автоматичната сигнализационна система, вследствие на която няколко влака са били спрени автоматично.

След това управлението на движението е било поето от централния диспечерски пункт в Мадрид.

Впоследствие на влак на държавната железопътна компания Renfe е било разрешено да продължи пътуването си, въпреки че пред него се е намирала спряла композиция на частния оператор Iryo.

Аудиозаписи от комуникацията между диспечерите и машинистите, получени от испанския вестник „Ел Паис“, показват, че диспечер е разрешил на влака на Renfe да продължи с нормална скорост.

Според транспортния министър това решение е било в нарушение на протокола за безопасност, който при подобни обстоятелства изисква скоростта да не надвишава 40 км/ч.

Вместо това влакът се е движел с най-малко четири пъти по-висока скорост от допустимата при възникналата неизправност.

Записите показват още, че диспечерът е разрешил първо да потегли композицията на Renfe, въпреки че според установения ред предимство е трябвало да получи спрелият отпред влак на Iryo.

Над 530 пътници и служители са били в двата влака

По време на катастрофата във влака на Renfe са пътували 379 пътници и седем членове на персонала.

В композицията на Iryo са се намирали 147 пътници и петима служители.

Така общо 538 души са били на борда на двата влака.

Според предварителния доклад на Независимия орган за техническо разследване на произшествия и инциденти (AITAT) поредица от неизправности, инструкции и последващи действия е довела до сблъсъка.

„Последователността от неизправности, инструкции и действия в крайна сметка е довела до катастрофата при липса на необходимите защитни механизми“, се посочва в документа.

Разследващите оценяват скоростта на влака на Renfe в момента на удара на между 160 и 200 км/ч.

Точната стойност обаче ще бъде установена едва след извличането на информацията от черната кутия на композицията.

„Вагоните изглеждаха така, сякаш са експлодирали“

Оцелели пътници описват ужасяващи сцени непосредствено след катастрофата.

Себастиан Ереро, който е пътувал близо до предната част на влака на Iryo, разказва за мащабните разрушения и тежко пострадалите хора.

„Гледката беше опустошителна. Виждаха се напълно изгорели вагони, сякаш бяха експлодирали. Хората, които излизаха, бяха в много тежко състояние, а други започнаха да изнасят телата на загиналите и да ги поставят непосредствено до мястото, където се намирахме“, разказва той.

Нова трагедия по същата железопътна линия

Катастрофата край Урда е вторият смъртоносен железопътен инцидент през тази година по същата линия с участието на същите железопътни компании.

Предишният случай е от януари.

Новата трагедия възобнови обществения дебат за поддръжката, контрола и системите за безопасност на испанските високоскоростни железници.

Испания разполага с най-обширната високоскоростна железопътна мрежа в Европа, а разследването на катастрофата поставя под въпрос ефективността на процедурите при технически неизправности.

Разследването продължава, като основните въпроси са защо е било разрешено движението на влака с толкова висока скорост и защо не са били задействани достатъчно защитни механизми, които да предотвратят сблъсъка.