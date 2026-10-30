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Обвинения в лъжи и закани за съд: Остри реакции след дебата Йотова - Гюров

Обвинения в лъжи и закани за съд: Остри реакции след дебата Йотова - Гюров
БТА

Политици от двата лагера размениха остри критики след телевизионния сблъсък, а Кирил Петков обяви, че подготвя съдебен иск срещу Йотова

Остри политически реакции и взаимни обвинения в лъжи последваха първия и единствен телевизионен дебат между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров преди балотажа на 1 ноември. Представители на двата политически лагера коментираха представянето на кандидатите в социалните мрежи, като спорът продължи и след края на телевизионния сблъсък, съобщи bTV.

В продължение на час и 50 минути Йотова и Гюров обсъждаха въпроси от вътрешната и външната политика, сред които войната в Украйна, отношенията със Северна Македония, инфлацията и държавните финанси. Дебатът започна и завърши с ръкостискане, въпреки острите реплики между двамата.

Една от най-силните реакции дойде от бившия министър-председател Кирил Петков, който оспори твърденията на Йотова за действията му по отношение на българската позиция за Северна Македония.

"Йотова излъга, че съм щял да предам българската позиция. Вече възложих на юридическия си екип да подготви съдебен иск", написа Петков в социалните мрежи.

Както вече съобщи "Таралеж", бившият премиер заяви намерение да потърси правата си по съдебен ред заради изказванията на Йотова по време на дебата.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов също отправи обвинения, но към Андрей Гюров. В публикация в социалните мрежи той оспори негови твърдения, свързани с участието на България в инициативата Drone Edge.

"Андрей Гюров лъже като типичен представител на "Продължаваме промяната - Демократична България". България е в инициативата Drone Edge отдавна", написа Стоянов.

Последваха и коментари от представители на политическите формации, подкрепящи двамата кандидати.

Депутатът от "Прогресивна България" Слави Василев изрази категорична подкрепа за Йотова, като определи представянето ѝ като значително по-силно от това на опонента ѝ.

"Тотално размазване на Гюров. Такъв бой не съм виждал от много време и Илияна е класа над него", написа Василев.

От своя страна Божидар Божанов от "Демократична България" отправи критики към съдържанието на дебата и заяви, че според него неверните твърдения отблъскват избирателите.

"Когато президентският дебат е пълен с толкова лъжи, които се опровергават на база бърза проверка, това отблъсква избирателите", коментира Божанов.

След края на разговора Илияна Йотова беше посрещната с цветя от депутати от "Прогресивна България", но отказа да направи допълнителни изявления пред медиите.

Андрей Гюров коментира собственото си представяне, като заяви, че е доволен от участието си и смята, че дебатът е показал слабости в кампанията на неговия опонент.

Разменените обвинения отразяват напрежението между двата политически лагера в последните дни преди втория тур на президентските избори на 1 ноември.

В неделя избирателите ще трябва да направят своя избор между Илияна Йотова и Андрей Гюров.

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