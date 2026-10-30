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БЧК към шофьорите: Не чакайте новите правила, сложете това в аптечката си

БЧК към шофьорите: Не чакайте новите правила, сложете това в аптечката си

Организацията препоръчва топлоизолиращо фолио още тази зима и предлага ново съдържание на задължителната аптечка

Българският Червен кръст (БЧК) призова шофьорите да добавят топлоизолиращо фолио към автомобилните си аптечки още преди настъпването на зимата, без да изчакват предстоящите нормативни промени. Препоръката беше отправена по време на брифинг за началото на акция "Зима“, която стартира на 1 ноември.

От организацията съобщиха, че работят съвместно с Министерството на здравеопазването по актуализиране на задължителното съдържание на автомобилните аптечки, като се очаква промените да бъдат въведени до края на 2026 година.

Целта е оборудването в българските автомобили да бъде съобразено с изискванията в съседните и други европейски държави. По този начин ще бъдат улеснени и шофьорите, които пътуват зад граница.

Сред основните предложения на БЧК са включването на топлоизолиращо фолио и истински турникет, който да замени използваните в момента гумени маркучи.

От Червения кръст подчертават, че термофолиото е особено важно през студените месеци, когато пострадалите при пътни инциденти са изложени на риск от бърза загуба на телесна топлина.

"Най-важното за зимата е да го имате, независимо дали в момента се изисква, или не“, посочиха от организацията.

Специалистите обясняват, че при тежка катастрофа човек, който е в безсъзнание и лежи на студена повърхност, може бързо да загуби телесна топлина. Топлоизолиращото фолио заема минимално място, но може да помогне за ограничаване на топлинните загуби и риска от хипотермия, докато пристигне екипът на Спешна помощ.

БЧК отправи и предупреждение за опасностите от употребата на алкохол преди шофиране, особено през зимата.

От организацията напомнят, че усещането за затопляне след консумация на алкохол е подвеждащо. Алкохолът разширява кръвоносните съдове в кожата, което създава чувство за топлина, но всъщност ускорява загубата на телесна температура.

Друго предложение на Червения кръст е във всяка автомобилна аптечка да бъде включена кратка инструкция за оказване на първа помощ. Целта е водачите и останалите участници в движението да разполагат с ясни указания как да реагират при инцидент.

"Един шофьор е шофьор не една, две, три, пет години. Той може да бъде и 30 години шофьор, и повече. Не може нещо, което си научил сега, да ти остане в главата след 30 години“, посочиха от БЧК.

Според организацията дори хората, които са преминали обучение по първа помощ, могат да забравят част от наученото с течение на времето. Затова кратките инструкции биха били полезни в критични ситуации.

"Паниката е нещо много опасно. Трябва да сме адекватни, знаещи, можещи и да реагираме навреме“, допълниха от Червения кръст.

От БЧК подчертават, че случайните свидетели и останалите участници в движението могат да имат решаваща роля за спасяването на човешки живот в минутите преди пристигането на медицинските екипи.

Предложените промени в автомобилните аптечки все още не са влезли в сила, но организацията препоръчва шофьорите да се подготвят предварително, като добавят необходимото оборудване още тази зима.

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