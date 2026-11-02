Новини
Търси
Подкаст
Политика

"Прогресивна България" ще търси разговор с ПП-ДБ и "Възраждане" за ВСС

"Прогресивна България" ще търси разговор с ПП-ДБ и "Възраждане" за ВСС
БТА

Това стана ясно от думите на народния представител Димитър Петров

Управляващата формация „Прогресивна България“ проявява готовност за определени компромиси в процеса по излъчване на следващия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), включително и чрез оказване на подкрепа за номинации на опозиционните сили. Това стана ясно от думите на народния представител Димитър Петров по време на гостуването му в ефира на БНТ.

Депутатът каза, че мнозинството няма да търси диалог с ДПС и ГЕРБ, а вместо това ще се стреми към разговори с коалицията ПП-ДБ и партия „Възраждане“.

„Готови сме да загърбим обидите, да простим нападките, за да можем наистина да седнем на масата и да разговаряме конкретно за кандидати“, изтъкна Петров. Той допълни, че водещ критерий трябва да бъдат моралът и експертността на номинираните лица, а не тяснопартийните разпределения. „За нас на този избор за ВСС червени линии няма“, декларира още той.

Въпреки това представителят на „Прогресивна България“ призна, че определени имена в списъка будят безпокойство в редиците им. Крайното решение за тях обаче ще бъде взето едва след фазата на официалните изслушвания, където претендентите ще защитават концепциите си и ще отговарят на въпроси.

В рамките на разговора Петров коментира и слуховете за евентуално тайно споразумение между Асен Василев и Делян Пеевски, целящо бламиране на вота за нов ВСС срещу осигуряване на подкрепа на балотажа за кандидата Андрей Гюров. Той допусна подобна хипотеза, но изрази силно безпокойство и надежда това да са само спекулации.

По повод изборния триумф на Илияна Йотова, Петров отхвърли обвиненията, че е имало скрито съглашение с формацията на Костадин Костадинов. Според него победата е резултат от успешната кампания и добрата избирателна мобилизация, а не от задкулисни ходове с „Възраждане“.

Относно закъснението при внасянето на държавния бюджет, депутатът отхвърли критиките, че забавянето е било обвързано с вота за държавен глава. Като реална причина той посочи изчакването на официално становище от страна на Европейската комисия и обеща проектът да бъде презентиран до броени дни.

Още по темата

"Възраждане" отказва да избира ВСС с ГЕРБ и ДПС, търси подкрепа от останалите партии

"Възраждане" отказва да избира ВСС с ГЕРБ и ДПС, търси подкрепа от останалите партии

Рая Назарян: ГЕРБ може да подкрепи кандидати за ВСС и на управляващите, и на опозицията

Рая Назарян: ГЕРБ може да подкрепи кандидати за ВСС и на управляващите, и на опозицията

След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

След отложеното начало: Съдиите направиха първите избори за новия ВСС

Божидар Божанов: "Абсолютни глупости" са слуховете за договорки между Гюров и Пеевски

Божидар Божанов: "Абсолютни глупости" са слуховете за договорки между Гюров и Пеевски

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Най-важното от България на 02.11.2026 г.

Най-важното от България на 02.11.2026 г.

ДСБ: Резултатът на Гюров е основа за широко демократично мнозинство

ДСБ: Резултатът на Гюров е основа за широко демократично мнозинство

Калин Стоянов обвини МВР в натиск над избиратели на ДПС в деня на балотажа

Калин Стоянов обвини МВР в натиск над избиратели на ДПС в деня на балотажа

Божидар Божанов: "Абсолютни глупости" са слуховете за договорки между Гюров и Пеевски

Божидар Божанов: "Абсолютни глупости" са слуховете за договорки между Гюров и Пеевски

Асен Василев към Радев: Преди изборите обещавахте, след тях газът поскъпна с 32%

Асен Василев към Радев: Преди изборите обещавахте, след тях газът поскъпна с 32%

Водещи

Най-важното от спорта на 02.11.2026 г.

Най-важното от спорта на 02.11.2026 г.

  • Преди 12 минути
Социолози: ПП-ДБ и ГЕРБ ще се борят за ролята на основна опозиция след президентските избори

Социолози: ПП-ДБ и ГЕРБ ще се борят за ролята на основна опозиция след президентските избори

  • Преди 17 минути
Най-важното от света на 02.11.26-та г.

Най-важното от света на 02.11.26-та г.

  • Преди 19 минути
Окончателно: 3 ноември е неучебен ден във Варна, няма да има и онлайн занятия

Окончателно: 3 ноември е неучебен ден във Варна, няма да има и онлайн занятия

  • Преди 27 минути
Хутите удариха летище в Саудитска Арабия и настъпват към Аден

Хутите удариха летище в Саудитска Арабия и настъпват към Аден

  • Преди 37 минути
Най-важното от България на 02.11.2026 г.

Най-важното от България на 02.11.2026 г.

  • Преди 43 минути
Броят на загиналите при руския удар в Комишуваха нарасна до 24 души

Броят на загиналите при руския удар в Комишуваха нарасна до 24 души

  • Преди 55 минути
Арда надви Септември след три гола преди почивката и червен картон в края

Арда надви Септември след три гола преди почивката и червен картон в края

  • Преди 1 час
Национален протест "Не сме съгласни" срещу властта се организира в София на 5 ноември

Национален протест "Не сме съгласни" срещу властта се организира в София на 5 ноември

Нови пет жертви в Газа на фона на взаимни обвинения в нарушаване на примирието

Нови пет жертви в Газа на фона на взаимни обвинения в нарушаване на примирието

  • Преди 1 час
Румъния на крачка от забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Румъния на крачка от забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

  • Преди 1 час
Отварят за посетители тайните тунели под „Света София“

Отварят за посетители тайните тунели под „Света София“

  • Преди 2 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който голямото обещание трябва да мине през малката проверка

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който голямото обещание трябва да мине през малката проверка

  • Преди 2 часа
След жестокото убийство на куче: Граждани излязоха на протест в столичния квартал "Кръстова вада"

След жестокото убийство на куче: Граждани излязоха на протест в столичния квартал "Кръстова вада"

  • Преди 2 часа
Димитър Главчев отговори на Демерджиев: Проверката за полетите на Пеевски продължава

Димитър Главчев отговори на Демерджиев: Проверката за полетите на Пеевски продължава

  • Преди 2 часа