"Прогресивна България" ще търси разговор с ПП-ДБ и "Възраждане" за ВСС

Управляващата формация „Прогресивна България“ проявява готовност за определени компромиси в процеса по излъчване на следващия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), включително и чрез оказване на подкрепа за номинации на опозиционните сили. Това стана ясно от думите на народния представител Димитър Петров по време на гостуването му в ефира на БНТ.

Депутатът каза, че мнозинството няма да търси диалог с ДПС и ГЕРБ, а вместо това ще се стреми към разговори с коалицията ПП-ДБ и партия „Възраждане“.

„Готови сме да загърбим обидите, да простим нападките, за да можем наистина да седнем на масата и да разговаряме конкретно за кандидати“, изтъкна Петров. Той допълни, че водещ критерий трябва да бъдат моралът и експертността на номинираните лица, а не тяснопартийните разпределения. „За нас на този избор за ВСС червени линии няма“, декларира още той.

Въпреки това представителят на „Прогресивна България“ призна, че определени имена в списъка будят безпокойство в редиците им. Крайното решение за тях обаче ще бъде взето едва след фазата на официалните изслушвания, където претендентите ще защитават концепциите си и ще отговарят на въпроси.

В рамките на разговора Петров коментира и слуховете за евентуално тайно споразумение между Асен Василев и Делян Пеевски, целящо бламиране на вота за нов ВСС срещу осигуряване на подкрепа на балотажа за кандидата Андрей Гюров. Той допусна подобна хипотеза, но изрази силно безпокойство и надежда това да са само спекулации.

По повод изборния триумф на Илияна Йотова, Петров отхвърли обвиненията, че е имало скрито съглашение с формацията на Костадин Костадинов. Според него победата е резултат от успешната кампания и добрата избирателна мобилизация, а не от задкулисни ходове с „Възраждане“.

Относно закъснението при внасянето на държавния бюджет, депутатът отхвърли критиките, че забавянето е било обвързано с вота за държавен глава. Като реална причина той посочи изчакването на официално становище от страна на Европейската комисия и обеща проектът да бъде презентиран до броени дни.