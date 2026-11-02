След жестокото убийство на куче: Граждани излязоха на протест в столичния квартал "Кръстова вада"

Протест срещу насилието над животни се провежда тази вечер в столичния квартал "Кръстова вада", след като мъж уби с ритник деветгодишно куче от породата йоркширски териер.

Граждани и собственици на домашни любимци се събраха на организирана обща разходка, с която изразяват възмущението си от жестокия случай.

В района има засилено полицейско присъствие, като множество хора са се събрали в знак на протест срещу агресията над животни.

Инцидентът е станал на 1 ноември около 21:00 часа в района на улиците "Ивайло Петров" и "Иван Колев".

Жертвата е деветгодишен йоркширски териер на име Кнопа, тежащ едва три килограма.

На разпространени в социалните мрежи кадри от охранителна камера се вижда как мъж нанася силен ритник на животното, докато то е на разходка със своя стопанин.

От удара кучето отхвръква към паркиран автомобил и се блъска в него. Животното е починало на място.

Според собственичката Снежана Кишчук нападението е извършено, защото кучето е преминало покрай къщата, в която живее мъжът.

След случилото се между нападателя и стопанина на животното е възникнал физически сблъсък, след което предполагаемият извършител е напуснал мястото.

Случаят предизвика силно обществено възмущение, а събралите се граждани изразяват несъгласието си с насилието над животни и настояват за отговорност за извършеното.

Поради изключително тежкото съдържание на кадрите, показващи насилие над животно, редакцията на "Таралеж" няма да публикува видеозаписа от инцидента.