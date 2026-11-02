Румъния на крачка от забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Румънският Сенат, в качеството си на горна камара на парламента, прие с мълчаливо съгласие законопроект, който въвежда забрана за деца под 15 години да използват социални мрежи. Новината бе оповестена от националната информационна агенция Аджерпрес.

Тъй като законово установеният срок за разглеждане и гласуване на текстовете изтече, предложението преминава автоматично през Сената като първа инстанция. Проектозаконът обаче тепърва предстои да бъде разгледан и гласуван от Камарата на депутатите, която притежава финалната дума по казуса.

Нормативният акт вменява сериозни отговорности на технологичните компании, поддържащи онлайн платформи. Те ще бъдат длъжни да внедрят сигурни инструменти за установяване на реалната възраст на потребителите, като същевременно гарантират защитата на личните им данни. Вносителите изрично уточняват, че обикновеното кликване върху квадратче с декларация за навършени години няма да се признава за валидна проверка. За целта ще трябва да се използват софтуерни решения, утвърдени от Европейския съюз или съобразени с неговия Акт за цифровите услуги (DSA).

Специфични правила са предвидени и за младежите на възраст между 15 и 18 години. За тях платформите ще трябва автоматично да ограничават рисковете чрез по-висока степен на защита на профилите. Това включва пълно спиране на таргетираните реклами, базирани на алгоритми за профилиране, и блокиране на опцията за получаване на съобщения от непознати профили. По подразбиране акаунтите на непълнолетните ще бъдат скрити от широката публика, а софтуерът ще изпраща редовни съобщения, напомнящи за ограничаване на времето, прекарано пред екрана.

Ако доставчиците не се съобразят с новите разпоредби, са предвидени сериозни финансови санкции. Глобите за административни нарушения започват от 0,5% и могат да достигнат до 2% от общия световен оборот на компанията за предходната година. При системни и тежки нарушения законът предвижда крайната мярка за пълно преустановяване на дейността на съответната социална мрежа на територията на Румъния.