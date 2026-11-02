Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Румъния на крачка от забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Румъния на крачка от забрана на социалните мрежи за деца под 15 години
АП/БТА

Проектозаконът обаче тепърва предстои да бъде разгледан и гласуван от Камарата на депутатите

Румънският Сенат, в качеството си на горна камара на парламента, прие с мълчаливо съгласие законопроект, който въвежда забрана за деца под 15 години да използват социални мрежи. Новината бе оповестена от националната информационна агенция Аджерпрес. 

Тъй като законово установеният срок за разглеждане и гласуване на текстовете изтече, предложението преминава автоматично през Сената като първа инстанция. Проектозаконът обаче тепърва предстои да бъде разгледан и гласуван от Камарата на депутатите, която притежава финалната дума по казуса. 

Нормативният акт вменява сериозни отговорности на технологичните компании, поддържащи онлайн платформи. Те ще бъдат длъжни да внедрят сигурни инструменти за установяване на реалната възраст на потребителите, като същевременно гарантират защитата на личните им данни. Вносителите изрично уточняват, че обикновеното кликване върху квадратче с декларация за навършени години няма да се признава за валидна проверка. За целта ще трябва да се използват софтуерни решения, утвърдени от Европейския съюз или съобразени с неговия Акт за цифровите услуги (DSA). 

Специфични правила са предвидени и за младежите на възраст между 15 и 18 години. За тях платформите ще трябва автоматично да ограничават рисковете чрез по-висока степен на защита на профилите. Това включва пълно спиране на таргетираните реклами, базирани на алгоритми за профилиране, и блокиране на опцията за получаване на съобщения от непознати профили. По подразбиране акаунтите на непълнолетните ще бъдат скрити от широката публика, а софтуерът ще изпраща редовни съобщения, напомнящи за ограничаване на времето, прекарано пред екрана. 

Ако доставчиците не се съобразят с новите разпоредби, са предвидени сериозни финансови санкции. Глобите за административни нарушения започват от 0,5% и могат да достигнат до 2% от общия световен оборот на компанията за предходната година. При системни и тежки нарушения законът предвижда крайната мярка за пълно преустановяване на дейността на съответната социална мрежа на територията на Румъния. 

Още по темата

Румъния е под оранжев и жълт код за опасни наводнения и рязко застудяване

Румъния е под оранжев и жълт код за опасни наводнения и рязко застудяване

Румъния и Молдова се договориха за съвместни военни доставки по европейската програма SAFE

Румъния и Молдова се договориха за съвместни военни доставки по европейската програма SAFE

Румъния вдигна изтребители F-16 заради атаки с дронове срещу пристанища в Украйна

Румъния вдигна изтребители F-16 заради атаки с дронове срещу пристанища в Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Отварят за посетители тайните тунели под „Света София“

Отварят за посетители тайните тунели под „Света София“

Арестуваха шефа на Истанбулската фондова борса

Арестуваха шефа на Истанбулската фондова борса

Четири случая на морбили в Северна Македония

Четири случая на морбили в Северна Македония

Румъния е под оранжев и жълт код за опасни наводнения и рязко застудяване

Румъния е под оранжев и жълт код за опасни наводнения и рязко застудяване

Кражба на 9 километра кабели остави части от Атина в мрак

Кражба на 9 километра кабели остави части от Атина в мрак

Водещи

Най-важното от спорта на 02.11.2026 г.

Най-важното от спорта на 02.11.2026 г.

  • Преди 8 минути
Социолози: ПП-ДБ и ГЕРБ ще се борят за ролята на основна опозиция след президентските избори

Социолози: ПП-ДБ и ГЕРБ ще се борят за ролята на основна опозиция след президентските избори

  • Преди 12 минути
Най-важното от света на 02.11.26-та г.

Най-важното от света на 02.11.26-та г.

  • Преди 14 минути
Окончателно: 3 ноември е неучебен ден във Варна, няма да има и онлайн занятия

Окончателно: 3 ноември е неучебен ден във Варна, няма да има и онлайн занятия

  • Преди 22 минути
Хутите удариха летище в Саудитска Арабия и настъпват към Аден

Хутите удариха летище в Саудитска Арабия и настъпват към Аден

  • Преди 32 минути
Най-важното от България на 02.11.2026 г.

Най-важното от България на 02.11.2026 г.

  • Преди 38 минути
Броят на загиналите при руския удар в Комишуваха нарасна до 24 души

Броят на загиналите при руския удар в Комишуваха нарасна до 24 души

  • Преди 50 минути
Арда надви Септември след три гола преди почивката и червен картон в края

Арда надви Септември след три гола преди почивката и червен картон в края

  • Преди 1 час
Национален протест "Не сме съгласни" срещу властта се организира в София на 5 ноември

Национален протест "Не сме съгласни" срещу властта се организира в София на 5 ноември

Нови пет жертви в Газа на фона на взаимни обвинения в нарушаване на примирието

Нови пет жертви в Газа на фона на взаимни обвинения в нарушаване на примирието

  • Преди 1 час
Румъния на крачка от забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Румъния на крачка от забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

  • Преди 1 час
Отварят за посетители тайните тунели под „Света София“

Отварят за посетители тайните тунели под „Света София“

  • Преди 1 час
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който голямото обещание трябва да мине през малката проверка

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който голямото обещание трябва да мине през малката проверка

  • Преди 2 часа
След жестокото убийство на куче: Граждани излязоха на протест в столичния квартал "Кръстова вада"

След жестокото убийство на куче: Граждани излязоха на протест в столичния квартал "Кръстова вада"

  • Преди 2 часа
Димитър Главчев отговори на Демерджиев: Проверката за полетите на Пеевски продължава

Димитър Главчев отговори на Демерджиев: Проверката за полетите на Пеевски продължава

  • Преди 2 часа