Броят на загиналите при руския удар в Комишуваха нарасна до 24 души

Появиха се нови данни за мащаба на трагедията след руската бомбардировка над село Комишуваха в Запорожка област. Макар в първоначалната си публикация в Телеграм и Фейсбук украинският президент Володимир Зеленски да съобщи за 18 загинали, Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна по-късно уточни, че броят на жертвите при нападението е нараснал на 24 души, предава Ройтерс.

В първото си изявление, цитирано и от агенция Укринформ, Зеленски посочи, че ранените при тежкия удар са минимум петима. Според думите му военновъздушните сили на Москва първо са хвърлили бомби над местното училище, което е било обособено като разпределителен пункт за хуманитарна помощ за цивилното население. Веднага след това е последвала втора вълна, при която са изстреляни още девет бомби, насочени директно срещу близкото убежище.

По думите на украинския лидер тези нови удари напълно заличават всякакви изгледи за постигане на мирно споразумение. Франс прес предава коментара на Зеленски, според когото след приключването на хуманитарната акция в Олешки е имало надежда за предприемане на нови стъпки към прекратяване на конфликта. С това масово убийство обаче Кремъл демонстрира коренно различно намерение – че ще продължи да залага на насилието.

В изказване, също разпространено от Ройтерс, украинският президент подчерта, че руските сили отлично са знаели характера на атакувания обект. Той изтъкна, че няма как руснаците да не са наясно, че всяка седмица хората, останали в Комишуваха, получават хуманитарна помощ точно на това място. Президентът допълни, че случилото се е поредно неоспоримо доказателство за нежеланието на Русия да върви към деескалация или към постигане на справедлив мир. Село Комишуваха се намира в югоизточна посока от административния център на региона – град Запорожие.