Най-важното от спорта на 02.11.2026 г.

Иван Николчев донесе първи медал за България от Младежките олимпийски игри

Иван Николчев завоюва бронзов медал в категория до 81 килограма на Младежките олимпийски игри в Дакар. Отличието на джудиста е първо за България от надпреварата в сенегалската столица.

В срещата за третото място 16-годишният европейски шампион за кадети победи Шаку Каргбо от Сиера Леоне. Българинът постигна успех с „ипон“ минута и 45 секунди преди края на схватката.

По-рано Николчев се наложи над кипъреца Владимиров Харалампус с „вадзари“ на четвъртфиналите. В следващия кръг той отстъпи на словенеца Макс Чебулж с „юко“, но след това намери сили за победа в битката за бронза.

Весела Лечева се кандидатира за президент на световната федерация по спортна стрелба

Весела Лечева официално обяви кандидатурата си за президент на Международната федерация по спортна стрелба (ISSF). Председателят на Българския олимпийски комитет представи намерението си в открито писмо, публикувано във Facebook.

„След повече от четири десетилетия в спорта, който обичам, реших да предприема следващата стъпка и да се кандидатирам за президент на Международната федерация по спортна стрелба“, написа Лечева.

Бившата световна шампионка и олимпийска сребърна медалистка ще се конкурира с досегашния президент на ISSF Лучано Роси, председателя на европейската централа Александър Ратнер и украинеца Константин Пивоваров. Изборният конгрес е насрочен за 13 и 14 декември в Рим.

БФС призна две съдийски грешки: Димитров и Текпетей е трябвало да бъдат изгонени

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви, че са допуснати грешки в две спорни ситуации от 14-ия кръг на Първа лига.

Първата ситуация е от деветата минута на гостуването на Левски на Дунав в Русе. След единоборство с Димитров футболистът на домакините Хосе Кабаркас получи контузия и не успя да продължи участието си в срещата.

От комисията определят контакта като сериозна груба игра заради високия риск за здравето и безопасността на противника.

Вторият разгледан случай е от 78-ата минута на двубоя между Локомотив Пловдив и Лудогорец. Според комисията Бърнард Текпетей е използвал ръката си като оръжие срещу лицето на противников състезател.

От БФС считат, че в тази ситуация съдийската бригада и ВАР са допуснали грешка, като не са показали директен червен картон на футболиста на Лудогорец за проява на насилие.

Левски представя още един директор до края на месеца

Ръководството на Левски е много близо до назначаване на нов спортен шеф. "Сините" заключителни преговори с чужденец за позицията "спортен директор". По потвърдена информация на "Таралеж" очакванията са той да бъде официално представен до края на ноември.

Новият ръководител ще работи заедно с досегашния спортен директор Георги Костадинов, но неговата дума ще се чува, а бившият халф ще му помага.

Левски вече назначи Филаделфо Апаро за Chief Revenue Officer.

Викат младок от Лудогорец в националния отбор

Защитникът на Лудогорец Симеон Шишков ще получи повиквателна от националния селекционер Атанас Рибарски за предстоящите мачове от Лига на нациите, научи "Таралеж". За 20-годишния ляв бек това ще бъде дебют за представителния отбор на България. До момента той има три мача за младежите.

Шишков се наложи като титулярен ляв бек в Лудогорец от началото на сезона. Той успя да се пребори с Михаил Полендаков и е избор №1 за футболист до 23 години при разградчани. До момента бранителят има 12 мача, в които се е отличил с 2 асистенции. Той пропусна последната среща на "орлите" - победата с 0:3 над Локомотив Пловдив.

"Таралеж" вече информира, че дебютна повиквателна за представителния отбор на България ще получи и халфът на АЕК Ларнака Иван Панков.