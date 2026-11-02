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Весела Лечева се кандидатира за президент на световната федерация по спортна стрелба

Весела Лечева се кандидатира за президент на световната федерация по спортна стрелба
БТА

Председателят на БОК ще се бори за поста с още трима кандидати, изборът е през декември в Рим

Весела Лечева официално обяви кандидатурата си за президент на Международната федерация по спортна стрелба (ISSF). Председателят на Българския олимпийски комитет представи намерението си в открито писмо, публикувано във Facebook.

„След повече от четири десетилетия в спорта, който обичам, реших да предприема следващата стъпка и да се кандидатирам за президент на Международната федерация по спортна стрелба“, написа Лечева.

Бившата световна шампионка и олимпийска сребърна медалистка ще се конкурира с досегашния президент на ISSF Лучано Роси, председателя на европейската централа Александър Ратнер и украинеца Константин Пивоваров. Изборният конгрес е насрочен за 13 и 14 декември в Рим.

В обръщението си Лечева подчерта, че иска да използва натрупания опит в подкрепа на бъдещето на спортната стрелба и да укрепи позицията ѝ в олимпийското движение.

„Визията ми е ясна: искам ISSF да бъде организация, която води, вдъхновява и чийто глас се чува“, заяви тя.

Председателят на БОК постави акцент върху нуждата от доверие и диалог, като посочи, че спортистите трябва да бъдат в центъра на решенията, а националните федерации да имат силен глас.

„Готова съм да вложа своя опит, енергия и отдаденост в тази отговорност. Не заради самата позиция, а заради възможността да служа, да допринеса за промяната и да помогна на нашия спорт да върви напред“, добави Лечева.

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