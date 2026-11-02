Новини
Търси
Подкаст
Общество

Единият от шофьорите в катастрофата на „Петрохан“ е с положителна проба за кокаин

Единият от шофьорите в катастрофата на „Петрохан“ е с положителна проба за кокаин

55-годишният мъж е задържан за 24 часа, след като тестът му за наркотици е отчел наличие на кокаин

Единият от участниците в катастрофата, довела вчера до временно ограничаване на движението през прохода Петрохан в Стара планина, е дал положителна проба за наркотици. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана. Заради инцидента преминаването е било затруднено, като автомобилите са се движели само в едната лента.

Около 14:10 часа, малко над село Бързия в община Берковица, са се сблъскали два автомобила. Единият е бил управляван от 55-годишен мъж от село Покрайна, община Видин, а другият - от 59-годишен жител на село Церковски, община Карнобат, област Бургас.

Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни. При мъжа от село Покрайна обаче тестът за наркотици е отчел наличие на кокаин. След като е бил откаран в болница в Монтана и е дал кръвна проба за изследване, той е задържан за 24 часа в Районното управление на МВР в Берковица.

Всички останали пътници от двата автомобила също са транспортирани до болница в Монтана, където са установени различни травми.

По случая е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс.

От ОД на МВР в Монтана информираха, че вчера в региона са засечени двама шофьори, управлявали след употреба на алкохол, както и други двама водачи, превозвали различни видове наркотици в автомобилите си.

Още по темата

Затвориха прохода Петрохан заради катастрофа

Затвориха прохода Петрохан заради катастрофа

Възстановено е движението през прохода Петрохан

Възстановено е движението през прохода Петрохан

Катастрофа спря движението на път Е-79 между Видин и Монтана

Катастрофа спря движението на път Е-79 между Видин и Монтана

Пешеходка загина при катастрофа в Плевен

Пешеходка загина при катастрофа в Плевен

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София

Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София

Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс

Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс

Водещи

Отложиха началото на Черно море - Ботев Враца заради наводнен терен

Отложиха началото на Черно море - Ботев Враца заради наводнен терен

Кражба на 9 километра кабели остави части от Атина в мрак

Кражба на 9 километра кабели остави части от Атина в мрак

  • Преди 9 минути
Лудогорец с остра позиция към БФС: Време е да спре двойният аршин

Лудогорец с остра позиция към БФС: Време е да спре двойният аршин

  • Преди 16 минути
Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами

Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами

  • Преди 17 минути
Вицепремиерът Пулев: България търси корейски инвестиции в отбраната, индустрията и високите технологии

Вицепремиерът Пулев: България търси корейски инвестиции в отбраната, индустрията и високите технологии

  • Преди 19 минути
БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

  • Преди 22 минути
Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Витамин D в чинията: 4 групи храни, които да включим в менюто

Витамин D в чинията: 4 групи храни, които да включим в менюто

  • Преди 32 минути
Пазар за бебета в Иран: 1100 долара за новородено

Пазар за бебета в Иран: 1100 долара за новородено

  • Преди 33 минути
Украинските медии за победата на Йотова: "Проруски кандидат спечели президентските избори в България"

Украинските медии за победата на Йотова: "Проруски кандидат спечели президентските избори в България"

  • Преди 34 минути
Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София

Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София

Рафаел Ходар започна с победа в Париж и увеличи шансовете си за финалите на АТП

Рафаел Ходар започна с победа в Париж и увеличи шансовете си за финалите на АТП

  • Преди 41 минути
Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

  • Преди 47 минути
Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс

Още 35 български фирми с финансиране по мярката за модернизиране на военно-промишления комплекс

Сняг заваля в планините

Сняг заваля в планините