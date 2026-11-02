Единият от шофьорите в катастрофата на „Петрохан“ е с положителна проба за кокаин

Единият от участниците в катастрофата, довела вчера до временно ограничаване на движението през прохода Петрохан в Стара планина, е дал положителна проба за наркотици. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана. Заради инцидента преминаването е било затруднено, като автомобилите са се движели само в едната лента.

Около 14:10 часа, малко над село Бързия в община Берковица, са се сблъскали два автомобила. Единият е бил управляван от 55-годишен мъж от село Покрайна, община Видин, а другият - от 59-годишен жител на село Церковски, община Карнобат, област Бургас.

Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни. При мъжа от село Покрайна обаче тестът за наркотици е отчел наличие на кокаин. След като е бил откаран в болница в Монтана и е дал кръвна проба за изследване, той е задържан за 24 часа в Районното управление на МВР в Берковица.

Всички останали пътници от двата автомобила също са транспортирани до болница в Монтана, където са установени различни травми.

По случая е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс.

От ОД на МВР в Монтана информираха, че вчера в региона са засечени двама шофьори, управлявали след употреба на алкохол, както и други двама водачи, превозвали различни видове наркотици в автомобилите си.