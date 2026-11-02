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Русия поднови атаките в Херсонска област след края на хуманитарното примирие

Русия поднови атаките в Херсонска област след края на хуманитарното примирие
АР/БТА

Около 8:00 ч. тази сутрин руски военни са атакували с дрон автомобил в район Корабелни в Херсон

Руските въоръжени сили са възобновили атаките си в украинската Херсонска област след изтичането на временното примирие в района на град Олешки. Шестдневното прекратяване на огъня беше най-продължителното локално примирие от началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна през 2022 г., съобщи Франс прес, позовавайки се на местните украински власти.

Около 8:00 ч. тази сутрин руски военни са атакували с дрон автомобил в район Корабелни в Херсон. При нападението са пострадали 62-годишна жена и 73-годишен мъж, които са откарани в болница, съобщиха местните власти.

Междувременно Генералният щаб на украинските въоръжени сили обвини Москва, че е използвала хуманитарната пауза в контролирания от нея град Олешки, за да укрепи военните си позиции, предаде Ройтерс.

Примирието, договорено с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и с участието на папа Лъв XIV, имаше за цел да позволи доставянето на хуманитарна помощ и евакуацията на цивилни от града, разположен близо до фронтовата линия. По данни на Мелания Тръмп, публикувани в социалната мрежа Екс, по време на операцията са били евакуирани близо 800 души.

Украинското военно командване обаче твърди, че руските сили са използвали времето за прегрупиране на подразделения, укрепване на позиции, разширяване на защитата срещу дронове и доставка на боеприпаси.

„По време на прекратяването на огъня, въведено за осъществяването на хуманитарната операция в Олешки, подразделенията на Силите за отбрана на Украйна осигуряваха спазването на примирието и действаха изключително в рамките на постигнатите договорености“, се посочва в съобщение на Генералния щаб, публикувано в Екс.

Според украинското командване руската армия е използвала хуманитарната пауза, за да подобри позициите си.

Във видеообръщение във Фейсбук украинската 34-та отделна бригада на морската пехота „Борисфен“ призова жителите на Херсонска област да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога. От подразделението предупредиха, че руските сили са се възползвали от примирието, за да се подготвят за нови бойни действия.

Шестдневното прекратяване на огъня влезе в сила на 27 октомври и приключи вчера в 21:00 ч. по Гринуич (23:00 ч. българско време).

Началникът на Херсонската градска военна администрация Ярослав Шанко съобщи, че днес дрон е нанесъл удар в центъра на Херсон, който се намира на западния бряг на река Днепър, на контролираната от Украйна територия. При тази атака няма данни за пострадали.

Областният управител Олександър Прокудин заяви в Телеграм, че през изминалите 24 часа до 4:00 ч. по Гринуич руските сили са обстрелвали и атакували с дронове и авиация 16 населени места в контролираните от Украйна части на Херсонска област, включително областния център.

В същото време украинският омбудсман Дмитро Лубинец заяви, че и двете страни са спазвали поетите задължения през целия период на примирието.

Отделно Ройтерс съобщи, че руският комисар по правата на човека Яна Лантратова е обявила постигната договореност между Русия и САЩ за ежемесечни доставки на хуманитарна помощ за Олешки с посредничеството на Мелания Тръмп.

„В Олешки все още има хора, които се нуждаят от помощ“, заяви Лантратова.

 
 
 

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