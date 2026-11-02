Медийно разследване поставя въпроси за данъчни плащания на ФИФА, свързани с Инфантино

ФИФА е поела данъчни задължения на президента си Джани Инфантино в САЩ за 2024, 2025 и 2026 година, твърдят в съвместно разследване „Ню Йорк Таймс“ и „Льо Монд“. Двете издания оценяват сумата на около 4 милиона долара.

Според публикацията плащанията са свързани с механизъм за данъчно изравняване, създаден за служители на ФИФА, които се преместват в САЩ по работа около Световното първенство. Целта му е разликите между данъчните системи да не водят до финансова загуба или облага за тях.

Двете медии твърдят, че механизмът е предназначен за щатния персонал и не би трябвало да обхваща избрани длъжностни лица като президента. Според разследването специалното третиране на Инфантино е било одобрено през 2024 година от малък комитет, отговорен за възнагражденията на висшите служители.

Изданията твърдят още, че решението не е било включено в официалните документи на федерацията. Разследването повдига въпроси и за участието в обсъжданията на швейцарския адвокат Бруно Киоменто, председател на независимия Комитет по управление, одит и съответствие на ФИФА.

Президентските избори на ФИФА са насрочени за 18 март във Ванкувър. Според предоставената информация Инфантино е единственият обявен кандидат за поста.