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Закриват Военния телевизионния канал

Закриват Военния телевизионния канал
Снимка: БТА

С промени в Устройствения правилник на Министерството на отбраната създават военни медии

С промени в Устройствения правилник на Министерството на отбраната (МО) прецизират функциите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“. Агенцията се преобразува в ИА „Социални дейности и медии в отбраната“, съобщи "Отбрана.ком". 

Закрива се Информационният център на МО (ИЦМО), като неговите функции преминават в изпълнителната агенция. Предстои приемане на нов Устройствен правилник на ИА „Социални дейности и медии в отбраната“

По информация на Таралеж от военните медии вероятно ще остане само вестник "Българска армия".
 
Общата численост на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ и ИЦМО е 445 щатни бройки. След оптимизиране и разпределение на персонала в новата структура въз основа на реалния обем работа, броя и вида на управляваните обекти, териториалния обхват, сезонността на дейностите и нормативно задължителните функции числеността се намалява на 423 щатни бройки, като основната цел е преразпределяне на наличния административен капацитет към ясно определени функции и отговорности, е записано в мотивите към проекта.
 
Предлага се Главна дирекция „Военно-почивно дело и военни клубове“ да бъде преобразувана в Главна дирекция „Социални дейности“.
Новото наименование и функционален обхват отразяват реалния характер на дейностите – почивно дело, туристически услуги, военни клубове, социални кухни, социални дейности, военно-патриотично възпитание, взаимодействие с военно-патриотични организации и методическо подпомагане на ведомствените детски градини.
 
Главната дирекция изпълнява централните функции по планиране, методическо ръководство, координация и анализ, а териториалните дирекции организират непосредственото изпълнение и текущия управленски контрол на място. Запазват се четирите териториални дирекции – София, Пловдив, Варна и Бургас – като оперативно териториално ниво на Главна дирекция „Социални дейности“, става ясно от проекта.

Предвидено е стопанисването и управлението на имотите на ИЦМО да се извършва от ИА ВКВПД, ведно с процесите по планиране, прогнозиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки. Целта е да бъдат отстранени слабости, които са констатирани в изготвени през 2025 и 2026 г. одитни доклади, както и прилагането на единни административни стандарти.
 
Предлага се създаване на дирекция „Военни медии“ във връзка с организационното включване в агенцията на изпълнителните дейности на ИЦМО. Дирекцията се обособява като административно звено с функции по мониторинг и анализ на информационната среда и по създаване, публикуване, разпространение и архивиране на печатно, електронно и аудио-визуално информационно съдържание.
 
Методическото ръководство в областта на информационната политика остава в компетентната структура на Министерството на отбраната, а оперативното управление на дирекцията се осъществява от изпълнителния директор на агенцията.
С новия Устройствена правилник на агенцията ще се обособи следната организационна структура:
Главна дирекция „Военно-почивно дело и военни клубове“ се преобразува в Главна дирекция „Социални дейности“ с централни функции по планиране, координация и анализ и с четири териториални дирекции – София, Пловдив, Варна и Бургас.
• Дирекция „Контрол и представителни дейности“ се закрива, като контролните функции се разпределят като част от управленската отговорност по съответните функции, а представителните обекти се насочват към административното обезпечаване.
• Дирекция „Жилищен фонд“ се преобразува в дирекция „Жилищно осигуряване“.
• Обособява се дирекция „Военни медии“ като носител на
изпълнителните медийни функции, при методическо ръководство от компетентната дирекция на Министерството на отбраната.
• Защитните функции по сигурност и киберсигурност се разграничават организационно от текущата техническа ИКТ поддръжка.

ВТК не фигурира в проекта на Устройствен правилник на новата агенция на МО. В новата структура ще се влее и Информациониня център на МО. За това, според проекта на Устройствен правилник на ИА „Социални дейности и медии в отбраната“ ще се създаде дирекция „Военни медии“.
В нейните функции е записано, че организира изработването, редакционната подготовка, издаването, рекламирането и разпространението на вестник „Българска армия“ и публикуването на материали в armymedia.bg и в социалните мрежи.
 
Другите функции на дирекция „Военни медии“ са: подпомага осъществяването на информационната политика на Министерството на отбраната и на агенцията чрез печатни, аудио-визуални и електронни средства за масова комуникация; наблюдава и анализира информационната среда, традиционните медии, социалните мрежи и другите дигитални информационни платформи и взаимодейства чрез изпълнителния директор с компетентните структури по тези въпроси; изготвя регулярни, тематични и извънредни анализи и доклади и оценки на въздействието на информационната политика върху целевите аудитории; планира, създава и разпространява информационно съдържание чрез комуникационни канали на Агенцията; организира производството, редакционната подготовка, публикуването и разпространението на документални, военноучебни и други аудио-визуални продукти, журналистически материали и електронно информационно съдържание; участва в информационни и комуникационни кампании, прилага съвременни технологии и добри практики; съхранява, описва, дигитализира и архивира произведените печатни, аудио-визуални и електронни информационни продукти и предоставения филмов и аудио-визуален фонд; осъществява дейността си при методическо ръководство от компетентната административна структура на Министерството на отбраната по формиране на информационната политика на министерството.
 
Предвижда се Постановлението на МС за промени в Устройствения правилник на МО да влизе в сила от 11 януари 2027 година.

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