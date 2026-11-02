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Проливни дъждове наводниха улици в Добрич, очаква се червен код за опасно време

Проливни дъждове наводниха улици в Добрич, очаква се червен код за опасно време
БТА

Близо 40 литра дъжд на квадратен метър са паднали в града за по-малко от денонощие

Интензивните валежи в Добрич доведоха до наводняване на части от централните булеварди и затруднения в движението. За днес, 2 ноември, е обявен оранжев код за опасно време, а според предварителната информация за утре се очаква предупреждението да бъде повишено до червен код.

Около 40 литра на квадратен метър са падналите валежи в Добрич от снощи до 13:00 часа днес, съобщиха от общината.

Обилният дъжд е наводнил части от централните булеварди в града. Автомобилите преминават през засегнатите участъци бавно и с повишено внимание, съобщава БТА.

До момента в общинската администрация е получен един сигнал за наводнен двор вследствие на проливните дъждове.

Авария е засегнала и светофарната уредба на кръстовището на бул. "Русия" и ул. "Вардар". Светофарът временно работи на жълт мигащ сигнал, като се предприемат действия за отстраняване на повредата.

От Община Добрич предупреждават, че по предварителна информация от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за утре, 3 ноември, се очаква да бъде обявен червен код за опасно време.

Местните власти призовават гражданите да бъдат внимателни при придвижване, да избягват наводнени участъци и да следят официалните съобщения за развитието на метеорологичната обстановка.

Сериозни валежи има и във Варна, където също е обявен оранжев код. По данни на НИМХ количеството на падналите дъждове в морската столица е достигнало 76,5 литра на квадратен метър.

Над 30 екипа работят по отводняването на улици и подлези във Варна, съобщиха от общината. Очаква се валежите да продължат и през следващите дни.

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