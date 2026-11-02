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Сняг заваля в планините

Сняг заваля в планините
pixabay

От Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст съобщиха, че условията за туризъм в планините са лоши

Докато в голяма част от страната времето остава дъждовно и облачно, зимата вече напомня за себе си във високите части на планините. Първият сняг покрива склонове, дървета и върхове, превръщайки есенните пейзажи в истинска зимна приказка. 

Снимки и видеокадри, публикувани във Facebook, показват побелелите склонове в района на Белмекен и хижа „Безбог“. Снежната покривка постепенно се увеличава, а красивите гледки предизвикват интерес сред любителите на планината.

Красивата зимна картина обаче е съпроводена и с неблагоприятни условия за туризъм.  

От Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст предупреждават, че условията в планините са лоши. Времето е облачно и мъгливо, а на места валят дъжд и сняг. Във високите части вече има между 3 и 4 сантиметра снежна покривка.  

Очакванията са лошото време да се задържи и през следващите дни.

Планинските спасители напомнят, че с настъпването на зимните условия туристите трябва да бъдат особено внимателни и да се съобразяват с прогнозата, екипировката и възможностите си. Така, докато есента все още властва в ниските части на страната, планината вече облича своята бяла премяна.

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