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БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди
pixabay

При проверка е установено наднормено съдържание на остатъци от препарати, а пратката ще бъде върната в страната на произход

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) задържа пратка с ябълки от Република Северна Македония заради установено наднормено съдържание на остатъци от пестициди.

Количеството на задържаната продукция е 19 350 кг. Тя ще бъде върната в държавата, от която е изпратена.

От агенцията посочват, че засиленият контрол продължава, за да не се допускат до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

Гражданите, които имат съмнения за нарушения, могат да подадат сигнал на телефон 0700 12 299.

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