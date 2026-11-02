ГЕРБ предлага месечни компенсации за тока на бизнеса, за да ограничи поскъпването

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще внесе в Народното събрание предложение компенсациите за високите цени на електроенергията за бизнеса да се изплащат ежемесечно, вместо по досегашния ред на десетмесечна база. Това съобщи народният представител Жечо Станков, цитиран от пресцентъра на партията.

По думите му инфлацията остава най-сериозният проблем за българските домакинства, а поскъпването на стоките от първа необходимост вече се усеща при ежедневното пазаруване.

"Ако предложението на ГЕРБ не бъде прието, този месец сметките за ток на бизнеса ще бъдат два пъти и половина по-високи в сравнение с лятото тази година", предупреди Станков.

Той уточни, че предложението предвижда компенсации за представителите на малкия и средния бизнес, включително за фризьорски салони, квартални магазини и други малки търговски обекти.

Според депутата ежемесечната подкрепа ще позволи на предприятията да планират по-добре разходите си за електроенергия.

"Това е решението – ежемесечно получаване на компенсация, която ще даде предвидимост на разходите за енергия на бизнеса. Това ще дръпне ръчната спирачка на инфлацията", заяви Жечо Станков.

От ГЕРБ-СДС обвързват предложението с необходимостта от ограничаване на разходите за бизнеса и натиска върху крайните цени на стоките и услугите.