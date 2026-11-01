Избирателите на ГЕРБ и ДПС подкрепиха Гюров, а тези на "Възраждане" - Йотова

Избирателите на ГЕРБ и ДПС, които са участвали в президентския балотаж, са предпочели предимно Андрей Гюров и Георги Кандев. В същото време Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили основната подкрепа на гласувалите симпатизанти на "Прогресивна България" и "Възраждане".

Това показват данните от проучванията в изборния ден на социологическите агенции "Мяра" и "Алфа Рисърч".

ГЕРБ: 75% за Гюров, 20% за Йотова

Три четвърти от гласувалите избиратели на ГЕРБ-СДС са подкрепили Андрей Гюров, докато 20% са избрали Илияна Йотова. Други 4% са посочили "Не подкрепям никого".

Според "Алфа Рисърч" около 60% от подкрепилите ГЕРБ на парламентарните избори през април не са участвали в балотажа.

Лидерът на партията Бойко Борисов по-рано заяви, че като гражданин ще подкрепи Андрей Гюров.

ДПС: 56% за Гюров, 37% за Йотова

Подобна тенденция се наблюдава и сред избирателите на ДПС.

56% от участвалите в балотажа симпатизанти на Движението са подкрепили Гюров, докато 37% са гласували за Йотова. Останалите 7% не са подкрепили нито един от двамата кандидати.

По данни, коментирани от Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч", едва около една трета от избирателите на ДПС са отишли до урните. Това представлява приблизително 75 000 души.

Прогресивна България: 84% за Йотова

Избирателите на партията на Румен Радев са подкрепили категорично Илияна Йотова.

84% от гласувалите на балотажа избиратели на "Прогресивна България" са избрали Йотова, докато 14% са подкрепили Андрей Гюров. Други 2% са посочили "Не подкрепям никого".

Според социологическите данни между 630 000 и 640 000 души, гласували за партията на парламентарните избори през април, са подкрепили кандидатурата на Йотова.

Възраждане: 76% за Йотова, 15% за Гюров

Сред избирателите, подкрепили Костадин Костадинов на първия тур, също преобладава подкрепата за Илияна Йотова.

76% от участвалите в балотажа са гласували за Йотова, 15% за Гюров, а 9% са избрали "Не подкрепям никого".

Около половината от избирателите на Костадинов на първия тур обаче не са отишли до урните на балотажа.

Данните показват различия в поведението на партийните електорати, като ниската активност сред част от симпатизантите на ГЕРБ и ДПС е важен фактор при анализа на резултатите от балотажа.

Посочените проценти са от социологически проучвания в изборния ден, а не от официалните резултати на ЦИК.