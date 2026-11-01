Новини
Търси
Подкаст
Политика

Избирателите на ГЕРБ и ДПС подкрепиха Гюров, а тези на "Възраждане" - Йотова

Избирателите на ГЕРБ и ДПС подкрепиха Гюров, а тези на "Възраждане" - Йотова
БТА

Данните на социологическите агенции "Мяра" и "Алфа Рисърч" показват как са гласували на президентския балотаж избирателите на основните политически сили

Избирателите на ГЕРБ и ДПС, които са участвали в президентския балотаж, са предпочели предимно Андрей Гюров и Георги Кандев. В същото време Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили основната подкрепа на гласувалите симпатизанти на "Прогресивна България" и "Възраждане".

Това показват данните от проучванията в изборния ден на социологическите агенции "Мяра" и "Алфа Рисърч".

ГЕРБ: 75% за Гюров, 20% за Йотова

Три четвърти от гласувалите избиратели на ГЕРБ-СДС са подкрепили Андрей Гюров, докато 20% са избрали Илияна Йотова. Други 4% са посочили "Не подкрепям никого".

Според "Алфа Рисърч" около 60% от подкрепилите ГЕРБ на парламентарните избори през април не са участвали в балотажа.

Лидерът на партията Бойко Борисов по-рано заяви, че като гражданин ще подкрепи Андрей Гюров.

ДПС: 56% за Гюров, 37% за Йотова

Подобна тенденция се наблюдава и сред избирателите на ДПС.

56% от участвалите в балотажа симпатизанти на Движението са подкрепили Гюров, докато 37% са гласували за Йотова. Останалите 7% не са подкрепили нито един от двамата кандидати.

По данни, коментирани от Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч", едва около една трета от избирателите на ДПС са отишли до урните. Това представлява приблизително 75 000 души.

Прогресивна България: 84% за Йотова

Избирателите на партията на Румен Радев са подкрепили категорично Илияна Йотова.

84% от гласувалите на балотажа избиратели на "Прогресивна България" са избрали Йотова, докато 14% са подкрепили Андрей Гюров. Други 2% са посочили "Не подкрепям никого".

Според социологическите данни между 630 000 и 640 000 души, гласували за партията на парламентарните избори през април, са подкрепили кандидатурата на Йотова.

Възраждане: 76% за Йотова, 15% за Гюров

Сред избирателите, подкрепили Костадин Костадинов на първия тур, също преобладава подкрепата за Илияна Йотова.

76% от участвалите в балотажа са гласували за Йотова, 15% за Гюров, а 9% са избрали "Не подкрепям никого".

Около половината от избирателите на Костадинов на първия тур обаче не са отишли до урните на балотажа.

Данните показват различия в поведението на партийните електорати, като ниската активност сред част от симпатизантите на ГЕРБ и ДПС е важен фактор при анализа на резултатите от балотажа.

Посочените проценти са от социологически проучвания в изборния ден, а не от официалните резултати на ЦИК.

Още по темата

ЦИК при 52,42% обработени протоколи: Йотова води с 57,95% срещу 39,01% за Гюров

ЦИК при 52,42% обработени протоколи: Йотова води с 57,95% срещу 39,01% за Гюров

Равносметка след вота: Защо загуби Гюров, какво очакват от Йотова и ще има ли нов политически проект?

Равносметка след вота: Защо загуби Гюров, какво очакват от Йотова и ще има ли нов политически проект?

Маркет ЛИНКС: Младите избраха Гюров, възрастните – Йотова

Маркет ЛИНКС: Младите избраха Гюров, възрастните – Йотова

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

ЦИК при 72,65% обработени протоколи: Йотова води с 58,2% срещу 38,9% за Гюров

ЦИК при 72,65% обработени протоколи: Йотова води с 58,2% срещу 38,9% за Гюров

Рекордно бързо приключи предаването на изборните протоколи от 23-ти и 25-и МИР в София

Рекордно бързо приключи предаването на изборните протоколи от 23-ти и 25-и МИР в София

ЦИК при 52,42% обработени протоколи: Йотова води с 57,95% срещу 39,01% за Гюров

ЦИК при 52,42% обработени протоколи: Йотова води с 57,95% срещу 39,01% за Гюров

Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент

Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент

Каракачанов: Радев може да не изкара пълен мандат

Каракачанов: Радев може да не изкара пълен мандат

Водещи

ЦИК при 72,65% обработени протоколи: Йотова води с 58,2% срещу 38,9% за Гюров

ЦИК при 72,65% обработени протоколи: Йотова води с 58,2% срещу 38,9% за Гюров

  • Преди 48 минути
Рекордно бързо приключи предаването на изборните протоколи от 23-ти и 25-и МИР в София

Рекордно бързо приключи предаването на изборните протоколи от 23-ти и 25-и МИР в София

  • Преди 55 минути
Избирателите на ГЕРБ и ДПС подкрепиха Гюров, а тези на "Възраждане" - Йотова

Избирателите на ГЕРБ и ДПС подкрепиха Гюров, а тези на "Възраждане" - Йотова

  • Преди 1 час
ЦИК при 52,42% обработени протоколи: Йотова води с 57,95% срещу 39,01% за Гюров

ЦИК при 52,42% обработени протоколи: Йотова води с 57,95% срещу 39,01% за Гюров

  • Преди 2 часа
Кими Антонели пренаписа историята и стана най-младият шампион във Формула 1

Кими Антонели пренаписа историята и стана най-младият шампион във Формула 1

  • Преди 2 часа
Най-важното от спорта на 01.11.2026г.

Най-важното от спорта на 01.11.2026г.

  • Преди 2 часа
Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент

Приключи гласуването в Европа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент

Каракачанов: Радев може да не изкара пълен мандат

Каракачанов: Радев може да не изкара пълен мандат

ЦИК при обработени 17.39% от протоколите: Йотова получава 57.94%

ЦИК при обработени 17.39% от протоколите: Йотова получава 57.94%

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силата трябва да получи точна посока

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който силата трябва да получи точна посока

  • Преди 3 часа
Моуриньо след победата на Реал: Добре, че съдията на ВАР не е спал

Моуриньо след победата на Реал: Добре, че съдията на ВАР не е спал

  • Преди 3 часа
Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за изборната победа

Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за изборната победа

  • Преди 3 часа
Равносметка след вота: Защо загуби Гюров, какво очакват от Йотова и ще има ли нов политически проект?

Равносметка след вота: Защо загуби Гюров, какво очакват от Йотова и ще има ли нов политически проект?

  • Преди 3 часа
Скандал в Гърция с пари, събирани от благотворителна организация

Скандал в Гърция с пари, събирани от благотворителна организация

  • Преди 3 часа
"Студентската листа“ води пред Вучич в повторното гласуване в 53 секции

"Студентската листа“ води пред Вучич в повторното гласуване в 53 секции

  • Преди 3 часа