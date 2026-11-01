Равносметка след вота: Защо загуби Гюров, какво очакват от Йотова и ще има ли нов политически проект?

Политическите последици от президентските избори, ниската избирателна активност и възможността за създаване на нов политически проект около Андрей Гюров бяха сред основните теми в разговор между бившия депутат и член на инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев – Станимир Илчев, и журналиста и член на инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев – Бойко Станкушев.

Станкушев призна, че изборният резултат е бил неочакван за него, най-вече заради значителната разлика между двете кандидатпрезидентски двойки. Като една от причините за загубата той посочи недостатъчното внимание, което българските граждани отделят на президентската институция. Според него ниската избирателна активност също е показателна за това отношение.

Журналистът отхвърли възможността конкретна грешка в кампанията на Гюров и Кандев да е довела до резултата, но подчерта, че предстои задълбочен анализ. По думите му кандидатпрезидентската двойка е засегнала основните проблеми на обществото, но опонентите им са успели да наложат различен дневен ред.

„Госпожа Йотова успя чрез своите мантри и заклинания да внуши страх“, заяви Станкушев. Той даде за пример твърденията, че България може да изпрати свои войници в Украйна, като изрази убеждение, че подобно искане няма да бъде отправено към страната.

Попитан дали кампанията на Гюров и Кандев не е поставила прекалено силен акцент върху външната политика за сметка на икономиката и цените, Станкушев отговори, че достатъчно внимание е било отделено на всички основни теми.

Той не изключи възможността политическата енергия, натрупана около Андрей Гюров, да послужи като основа за създаването на нов политически проект. Станкушев обаче подчерта, че подобно решение трябва да бъде оставено на гражданите и да зависи от наличието на достатъчна обществена подкрепа.

От своя страна Станимир Илчев определи ниската избирателна активност като безспорен факт, който според него е свързан с проблемите в политическия процес, качеството на управлението и дефицитите на политическия елит. Той предупреди обаче, че не трябва да се прави автоматична връзка между подкрепата за партиите на предходните парламентарни избори и резултатите от президентския вот.

„Коренно различни са изборите. Тук подкрепиха и други партии“, коментира Илчев. Той обърна внимание и на мажоритарния характер на президентския вот, при който Илияна Йотова е спечелила убедително.

По отношение на бъдещото поведение на новоизбрания държавен глава Илчев изрази очакване тя да запази собствена политическа позиция, без това задължително да означава дистанциране от управляващите.

„В отделни случаи тя ще се еманципира, а в други случаи ще се солидаризира. Не може да бъде самоцел нито независимостта на президента, нито неговата органична свързаност с управляващите“, заяви той.

В края на коментара си Илчев призова политическите опоненти да прекратят взаимните обвинения и внушенията на страх. Според него основен приоритет трябва да бъде запазването на европейската ориентация на България и предприемането на необходимите стъпки за укрепване на националната сигурност.

„Няма да напускаме европейския дом“, заяви Станимир Илчев.