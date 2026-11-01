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Скандал в Гърция с пари, събирани от благотворителна организация

Скандал в Гърция с пари, събирани от благотворителна организация

Разкрита е схема, действала чрез сдружение с нестопанска цел, което организирало кампании за набиране на средства за деца с тежки заболявания, включително различни форми на рак.

Шестима души са били арестувани при мащабна полицейска операция в Гърция.

При разследването е разкрита схема, действала чрез сдружение с нестопанска цел, което организирало кампании за набиране на средства за деца с тежки заболявания, включително различни форми на рак.

Според гръцката полиция зад подобни благотворителни кампании в продължение на години в Гърция е действала престъпна организация, превръщала човешкото състрадание в бизнес за милиони. По данни на разследващите, до семействата достигала едва малка част от събраните средства. Останалите пари били присвоявани от организаторите.

Схемата е действала поне от октомври 2018 година. За да предизвикат доверие, организаторите публикували в социалните мрежи снимки на болните деца, разказвали за техните здравословни проблеми и посочвали колко пари са необходими за лечение, операции, пътуване и настаняване, предава БТВ.

Сред дарителите имало известни артисти, спортисти и бизнесмени. Имената и даренията им били публично използвани, за да привличат още хора. Един от тчх е известният гръцки певец Никос Икономопулос.

Разследващите установили общо 92 благотворителни кампании за 74 нуждаещи се. Според полицията организаторите използвали различни снимки и данни за едни и същи деца, за да прикриват, че вече са събирали пари за тях. В някои случаи обявявали медицински разходи, които всъщност били покривани от здравните осигуровки, или завишавали многократно реалната цена на лечението.

Мащабът на схемата е сериозен. За периода от 2018 до 2026 година по сметките на сдружението и по лични сметки на един от основните заподозрени са постъпили над 5,8 милиона евро.

Оказа се, че 34 родители са получили по-малко пари за децата си, отколкото е осигурено от събирането на средства, докато незаконната имуществена полза на организацията се оценява на 2,8 милиона евро. От разследването на Органа за пране на пари, след подаване на съответна жалба, според информация на журналистката от ERT, Деспина Критику, са проверени банкови сметки и над 246 000 движения. Парите попаднаха в лични сметки, тегленето и депозитите отново бяха правени, за да се изгуби бройката, изразходваха се за луксозни дрехи, часовници, чанти с брандирани къщи, пътувания и ресторанти, а част от тях отиваше и за виртуални компании.

Един от случаите е на 17 годишен младеж с левкемия, който е починал през 2021г. За него организацията е събрала почти 136 хиляди евро, а семейството му е поучило само 7 хиляди евро. Но историята има и още по-неочаквано продължение: Част от парите, събрани уж за болни деца, според полицията били използвани за финансиране на футболни клубове и манипулиране на резултати от футболни срещи.

Разследващите установили втора група, в която участвали четирима души, включително 37-годишният мъж, сочен за основна фигура в първата схема. 

При обиските са иззети компютри, телефони, документи, два автомобила, дизайнерски чанти, маркови часовници и 18 330 евро в брой.

Шестимата задържани са изправени пред прокуратурата. Разследването продължава.

 

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