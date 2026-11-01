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Гърция купува военни самолети от Португалия

Гърция купува военни самолети от Португалия

Португалският министър на отбраната Нуно Мело ще посети Атина утре, където заедно с гръцкия си колега Никос Дендиас ще участва в подписването на споразумение за закупуването на три военно-транспортни самолета Embraer KC-390

Португалският министър на отбраната Нуно Мело ще посети Атина утре, където заедно с гръцкия си колега Никос Дендиас ще участва в подписването на споразумение за закупуването на три военно-транспортни самолета Embraer KC-390 от Гърция, предаде агенция АНА-МПА.

Срещата между двамата министри е насрочена за 10:30 часа местно време. След нея ще се проведат разговори между делегациите на двете държави, посветени на разширяването на двустранното сътрудничество, обмена на експертен опит и разработването на съвместни технологични проекти.

Сред основните теми ще бъдат развитието на отбранителната индустрия, внедряването на иновации и сътрудничеството в областта на отбранителните технологии.

Двамата представители ще обсъдят също актуални регионални и международни въпроси, свързани със сигурността.

След приключването на разговорите, около 11:50 часа, Дендиас и Мело ще направят съвместни изявления пред медиите, съобщава гръцката агенция, позовавайки се на Министерството на отбраната на Гърция.

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