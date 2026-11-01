Протестите на поколението Z в Германия прераснаха в безредици и грабежи на магазини

Безредици, грабежи и сблъсъци с полицията белязаха протестите срещу високите разходи за живот в няколко германски града в събота вечер. Във Франкфурт демонстранти разбиха витрини и нахлуха в магазини, а силите на реда използваха водни оръдия, за да овладеят напрежението, съобщава Би Би Си.

Инциденти бяха регистрирани още в Берлин, Кьолн и Хамбург. По данни на полицията протестиращи са замеряли служители на реда и екипи на спешна помощ с камъни, бутилки и пиротехнически средства.

По-рано през деня хиляди хора се включиха в демонстрации, организирани от младежкото движение Gen Z regelt ( „Поколението Z поема контрола“). Основните искания бяха насочени към подобряване на финансирането на училищата, овладяване на поскъпването на живота, спиране на съкращенията в публичния сектор и противопоставяне на задължителната военна служба.

Според данни на властите във Франкфурт, Мюнхен и Берлин в протестите са участвали около 18 000 души. Това е приблизително половината от очаквания брой според организаторите. Германски медии обаче съобщават за десетки хиляди демонстранти в различни градове.

Говорителката на движението Лина Фридрих заяви, че протестите са посветени на „борбата за мир и свобода, а не за война и принуда“. Тя подчерта необходимостта от по-добро финансиране на здравеопазването и образованието, както и от по-справедливо разпределение на обществената тежест.

Грабежи и арести във Франкфурт

Най-сериозни безредици бяха регистрирани във Франкфурт, където полицията определи ситуацията в центъра като насилствена. Няколко търговски обекта бяха с разбити витрини, а по служителите на спешна помощ бяха хвърляни коктейли „Молотов“. Властите съобщиха и за проникване в магазини и кражби на стоки, включително спортни обувки.

Пострадал е и магазин за оръжия, чиито витрини са били разбити. След задържането на заподозрян полицията е иззела две оръжия. През нощта голяма част от главната търговска улица в града е била затворена, а са извършени множество арести.

Министърът на вътрешните работи на провинция Хесен Роман Посек заяви, че около 100 идентифицирани леви екстремисти са се присъединили към демонстрацията. Той определи случилото се като срамно и предупреди срещу пренасянето на подобни сцени на насилие от Франция в Германия.

В Кьолн също бяха регистрирани нападения срещу полицаи в района на централната железопътна гара. По информация на местните власти срещу служителите са били хвърляни бутилки и велосипед.

Началникът на полицията в града Йоханес Херманс изрази съжаление, че мирните демонстрации на млади хора са били използвани от екстремисти за провокиране на насилие.

В Берлин вечерна демонстрация завърши с 27 ранени полицаи и временно задържане на до 56 души. В Хамбург участници, облечени в черно, изстрелваха фойерверки и подпалиха барикади. Обществената телевизия NDR съобщи за 120 арестувани.

В неделя германският министър на вътрешните работи Александър Добринд заяви пред вестник „Билд“, че полицията е успяла да предотврати ескалация, подобна на тази във Франция. Той призова за строги наказания за участниците в безредиците и грабежите.

Протестна вълна и в други европейски държави

Германските демонстрации се проведоха на фона на мащабни протести и в други европейски страни. Във Франция над 320 000 души излязоха по улиците в третия пореден уикенд на демонстрации срещу високите разходи за живот и влошаването на обществените услуги.

Френските власти съобщиха за над 770 арестувани. По време на сблъсъците полицейски служители са използвали сълзотворен газ, а един полицай е бил ранен от коктейл „Молотов“. Прокуратурата е започнала разследване за опит за убийство.

Парижката полиция съобщи, че групи от агресивни демонстранти са атакували силите за сигурност с различни предмети. Организаторите от движението „Жълтите жилетки“ твърдят, че десетки участници в последните протести са получили тежки наранявания, включително от използвани от полицията гранати.

В Италия също имаше сблъсъци между демонстранти и полицията в Рим и Торино. В Португалия властите предприеха действия за премахване на палатков лагер, издигнат след протест срещу законопроект за наемите. Демонстрантите се опасяват, че предложените промени ще задълбочат жилищната криза в страната, където цените на имотите са се увеличили повече от два пъти през последните десет години.

Младежки протести през последните седмици имаше още в Белгия, Ирландия, Испания, Гърция, Сърбия и Албания. Макар конкретните искания да се различават, основните теми са сходни – достъпни жилища, по-добро образование, по-високи доходи и запазване на обществените услуги.