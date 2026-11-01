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В една от секциите в Ямбол се преминава към хартиен вот

В една от секциите в Ямбол се преминава към хартиен вот
БТА

Това е втори случай на проблем с устройство за машинно гласуване до момента в региона

В една от секциите в град Ямбол машината е дала механична повреда, четецът не разчита картата. Съответно там се преминава към гласуване с хартиени бюлетини, съобщи Димитър Събев, член на Районната избирателна комисия (РИК), цитиран от БТА. 

Случаят е от секция № 62 в Професионалната гимназията по технологии „Леонардо да Винчи”.

В тази секция ще се съставя нов протокол, отразяващ гласуването с бюлетини.

Подадените до момента чрез машинното устройство гласове ще се отчитат чрез броене на контролните разписки, поясни представителят на РИК – Ямбол.

Това е втори случай на проблем с устройство за машинно гласуване до момента в региона. Още в началото на изборния ден едната от машините в секцията в село Бояджик (община Тунджа) не можеше да бъде стартирана. Вотът там продължава с второто устройство, посочиха от Районната избирателна комисия.

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