Разкриха възможна причина за изваждането на Грийлиш от състава на Евертън

Джак Грийлиш не беше включен в състава на Евертън за мача срещу Нюкасъл за Купата на лигата заради нарушение на клубната дисциплина. Вестник „The Sun“ публикува информация за две поредни вечери, прекарани от футболиста навън около седмица преди двубоя.

Според изданието Грийлиш е посетил караоке бар в Лондон след церемонията „Гордост на Великобритания“ на 19 октомври и е останал там до ранните часове. На следващия ден той е присъствал на тренировка на Евертън, а вечерта е бил в заведение в Уилмслоу с приятели и футболисти, твърди „The Sun“.

Евертън не е съобщил публично какво е дисциплинарното нарушение. Други английски медии предполагат, че случаят е свързан с неразрешено отсъствие от тренировка.

След победата на „карамелите“ с 3:1 над Нюкасъл мениджърът Дейвид Мойс подкрепи решението, без да навлиза в подробности: „Това е решение на клуба и аз го подкрепям.“

Грийлиш се завърна в Евертън през лятото под наем от Манчестър Сити, след като игра за клуба от Ливърпул и през предишния сезон. Досега той има шест участия за „карамелите“ през кампанията, но все още не е отбелязал гол.