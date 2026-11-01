Скандалът с Мбапе продължава: Китайска телевизия спря мачовете от Ла Лига

Китайската държавна телевизия CCTV не излъчи нито един двубой от Ла Лига в събота след спирането на предаванията по-рано през седмицата. Мярката последва коментарите на Килиан Мбапе за интернет колаж с образа на Мао Дзедун, съобщава „Марка“, като се позовава на агенция ЕФЕ.

Според информацията срещите от испанския шампионат през уикенда и в понеделник не фигурират в програмата на държавния канал. Обикновено CCTV предава по един или два мача от всеки кръг, но към момента в каталога ѝ липсва и съдържание с участието на Реал Мадрид от настоящия сезон.

Онлайн платформата Migu е запазила повечето двубои от програмата си, но е изключила гостуването на „кралете“ на Расинг Сантандер. Проверката на ЕФЕ показва, че са премахнати и предишни мачове на мадридчани, както и видеозаписи с головете на Мбапе от последното Ел Класико.

Напрежението възникна след телевизионно интервю, в което френският нападател коментира колаж със своето лице върху образа на Мао Дзедун. Последваха остри реакции в Китай, а няколко местни компании прекратиха спонсорските си договори с него.

Мбапе поднесе извинения на френски, английски и китайски език. От Ла Лига също изразиха съжаление, а президентът на организацията Хавиер Тебас изпрати писмо до China Media Group - корпорацията, която управлява държавния телевизионен оператор.

Към момента китайските медийни власти не са обявили кога ще бъдат възстановени излъчванията.