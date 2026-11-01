Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Скандалът с Мбапе продължава: Китайска телевизия спря мачовете от Ла Лига

Скандалът с Мбапе продължава: Китайска телевизия спря мачовете от Ла Лига
АП/БТА

Държавната CCTV не излъчи срещи от испанското първенство в събота, а платформата Migu премахна мачовете на Реал Мадрид от програмата си

Китайската държавна телевизия CCTV не излъчи нито един двубой от Ла Лига в събота след спирането на предаванията по-рано през седмицата. Мярката последва коментарите на Килиан Мбапе за интернет колаж с образа на Мао Дзедун, съобщава „Марка“, като се позовава на агенция ЕФЕ.

Според информацията срещите от испанския шампионат през уикенда и в понеделник не фигурират в програмата на държавния канал. Обикновено CCTV предава по един или два мача от всеки кръг, но към момента в каталога ѝ липсва и съдържание с участието на Реал Мадрид от настоящия сезон.

Онлайн платформата Migu е запазила повечето двубои от програмата си, но е изключила гостуването на „кралете“ на Расинг Сантандер. Проверката на ЕФЕ показва, че са премахнати и предишни мачове на мадридчани, както и видеозаписи с головете на Мбапе от последното Ел Класико.

Напрежението възникна след телевизионно интервю, в което френският нападател коментира колаж със своето лице върху образа на Мао Дзедун. Последваха остри реакции в Китай, а няколко местни компании прекратиха спонсорските си договори с него.

Мбапе поднесе извинения на френски, английски и китайски език. От Ла Лига също изразиха съжаление, а президентът на организацията Хавиер Тебас изпрати писмо до China Media Group - корпорацията, която управлява държавния телевизионен оператор.

Към момента китайските медийни власти не са обявили кога ще бъдат възстановени излъчванията.

Още по темата

Българският вот за „Златната топка" е в полза на Мбапе

Българският вот за „Златната топка" е в полза на Мбапе

Хари Кейн победил Мбапе за "Златната топка" с минимална разлика

Хари Кейн победил Мбапе за "Златната топка" с минимална разлика

Шефът на френския футбол защити Мбапе след скандала с Китай

Шефът на френския футбол защити Мбапе след скандала с Китай

Напрежението около Мбапе в Китай продължава след извинението му

Напрежението около Мбапе в Китай продължава след извинението му

Китай забрани излъчването на Ла Лига заради Килиан Мбапе

Китай забрани излъчването на Ла Лига заради Килиан Мбапе

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Разкриха възможна причина за изваждането на Грийлиш от състава на Евертън

Разкриха възможна причина за изваждането на Грийлиш от състава на Евертън

Алкарас покори Виена след убедителна победа над Де Минор

Алкарас покори Виена след убедителна победа над Де Минор

Комо продължава победния си поход и доближи върха в Серия А

Комо продължава победния си поход и доближи върха в Серия А

Антонели призна за напрежението преди шанса за титла в Мексико

Антонели призна за напрежението преди шанса за титла в Мексико

ЦСКА спечели дербито срещу Левски в женския волейбол

ЦСКА спечели дербито срещу Левски в женския волейбол

Водещи

Полицията пресече опити за купуване на гласове във „Факултета“ и уплаши избирателите

Полицията пресече опити за купуване на гласове във „Факултета“ и уплаши избирателите

ООН: 300 000 души са напуснали домовете си в Западен Йемен

ООН: 300 000 души са напуснали домовете си в Западен Йемен

  • Преди 5 минути
По-висока избирателна активност на българите в Северна Македония спрямо първия тур

По-висока избирателна активност на българите в Северна Македония спрямо първия тур

  • Преди 8 минути
В една от секциите в Ямбол се преминава към хартиен вот

В една от секциите в Ямбол се преминава към хартиен вот

Гърция купува военни самолети от Португалия

Гърция купува военни самолети от Португалия

  • Преди 17 минути
Папа Лъв XIV изрази надежда, че примирието в Олешки може да насърчи усилията за мир

Папа Лъв XIV изрази надежда, че примирието в Олешки може да насърчи усилията за мир

  • Преди 21 минути
Разкриха възможна причина за изваждането на Грийлиш от състава на Евертън

Разкриха възможна причина за изваждането на Грийлиш от състава на Евертън

  • Преди 22 минути
Две катастрофи на АМ „Хемус“: Образувало се е километрично задръстване към София

Две катастрофи на АМ „Хемус“: Образувало се е километрично задръстване към София

  • Преди 23 минути
Протестите на поколението Z в Германия прераснаха в безредици и грабежи на магазини

Протестите на поколението Z в Германия прераснаха в безредици и грабежи на магазини

  • Преди 31 минути
ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

Отстраниха председател на комисия, гласувал заедно с избирателите

Отстраниха председател на комисия, гласувал заедно с избирателите

Алкарас покори Виена след убедителна победа над Де Минор

Алкарас покори Виена след убедителна победа над Де Минор

  • Преди 39 минути
След дефилето на кандидатпрезидентския вот Ваня Великова се връща в дебрите на фолка

След дефилето на кандидатпрезидентския вот Ваня Великова се връща в дебрите на фолка

Учени откриха най-голямото известно подземно термално езеро край Албания и Гърция

Учени откриха най-голямото известно подземно термално езеро край Албания и Гърция

  • Преди 42 минути
Стотици арестувани и разследване за опит за убийство след протестите във Франция

Стотици арестувани и разследване за опит за убийство след протестите във Франция

  • Преди 46 минути