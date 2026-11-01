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Почти мижав интерес за изборите в Общините, управлявани от ДПС

Почти мижав интерес за изборите в Общините, управлявани от ДПС
Снимка: ФБ

В Белица - 29,20% от гласоподавателите са отишли до урните

Между 21,90% до 33,72% е избирателната активност към 16 часа в област Благоевград на балотажа за президентските избори. Най-ниска е активността в самия Благоевгард - 21,90%, а най-висока - в Симитли - 33,72%, според местния сайт Blagoevgrad News Agency.

Сандански е на стъпка от Благоевград с 22,01% активност.

Разлог е с 23,50%.

Петрич - 24,12%.

Гоце Делчев - 24,85% 

Белица - 29,20%. 

Кресна - 29,63% 

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