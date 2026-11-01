Почти мижав интерес за изборите в Общините, управлявани от ДПС
В Белица - 29,20% от гласоподавателите са отишли до урните
Между 21,90% до 33,72% е избирателната активност към 16 часа в област Благоевград на балотажа за президентските избори. Най-ниска е активността в самия Благоевгард - 21,90%, а най-висока - в Симитли - 33,72%, според местния сайт Blagoevgrad News Agency.
Сандански е на стъпка от Благоевград с 22,01% активност.
Разлог е с 23,50%.
Петрич - 24,12%.
Гоце Делчев - 24,85%
Белица - 29,20%.
Кресна - 29,63%