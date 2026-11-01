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Борисов: Ниската избирателна активност се дължи на това, че хората не вярват на управляващите

Борисов: Ниската избирателна активност се дължи на това, че хората не вярват на управляващите
БТА

Всички са за мир в този свят, каза лидерът на ГЕРБ

По отношение на ниската избирателна активност ще отговоря с думите на самия Румен Радев, че тя се дължи на това, че хората не вярват на управляващите; че корупцията, неспазването на законите са причини за това. Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като гласува на втория тур на президентските избори. 

Не случайно хората са казали - език мой - враг мой, каза Борисов.

Всички са за мир в този свят, но какво значи мирът - едното е капитулация, другото е да излезеш достойно от тази война, нищо повече, посочи лидерът на ГЕРБ в отговор на въпрос, свързан с войната в Украйна. 

По думите му хората на избори гласуват срещу управлението

„Който и да стане президент, това означава, че той много трудно след това ще бъде обединител на нацията или върховен главнокомандващ. Това е фактът“, каза Бойко Борисов.

 

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