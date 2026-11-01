Учени откриха най-голямото известно подземно термално езеро край Албания и Гърция

Чешки учени установиха съществуването на огромно подземно термално езеро в пещерата Атмос, в района на Вромонера, близо до границата между Албания и Гърция. Водоемът, наречен Неврон, се намира на дълбочина 127 метра и според изследователите е най-голямото известно досега подземно термално езеро.

Екипът е използвал лазерно сканиране с технологията LIDAR и сонарно картографиране, за да определи размерите на водоема. Измерванията показват, че той е дълъг 138,3 метра и широк 42 метра.

Според изследването, публикувано в Международния журнал по спелеология, езерото съдържа приблизително 8335 кубически метра богата на минерали вода. Температурата ѝ се поддържа постоянно на около 26 градуса по Целзий. Проучването разкрива и че водата в подземната система се движи значително по-бързо, отколкото учените са предполагали досега, съобщава H1.

Пещерата е част от геоложка система, формирана чрез процес, известен като спелеогенеза със сярна киселина. При него води, съдържащи сероводород, участват в образуването и разширяването на подземните кухини.

В района на Вромонера топли води се издигат през пукнатини в земните пластове. При взаимодействието на сероводорода с кислорода може да се образува сярна киселина, която разтваря варовиковите скали и постепенно създава големи пещерни пространства.

Изворите, които захранват долината, имат сходни химически характеристики и температура с тези на езерото. По данни на изследователите общият им дебит достига около 200 литра в секунда.

Освен със своите геоложки особености, серните пещери представляват интерес и заради специфичните екосистеми, които поддържат. В тях могат да се развиват хранителни вериги, основани на химическа енергия вместо на слънчева светлина. Подобни условия позволяват съществуването на разнообразни съобщества от насекоми и паяци.

Изследователите обръщат внимание и на необходимостта от опазване на района. В технически доклад за пещерната система се посочва, че екипът работи съвместно с местните власти за включването на подземните пещери в границите на Национален парк „Вьоса“.

В документа се отправя и предупреждение за потенциалното въздействие на язовир, изграден от гръцката страна на река Сарандапоро. Според учените съоръжението може да засегне неблагоприятно местообитанията в Сярната пещера.