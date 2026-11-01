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Отстраниха председател на комисия, гласувал заедно с избирателите

Отстраниха председател на комисия, гласувал заедно с избирателите
БТА

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР потвърдиха, че по казуса е образувано бързо производство по член 169 от Наказателния кодекс – за нарушаване на тайната на вота

Председателят на избирателната секция в крумовградското село Пелин е отстранен от длъжност, след като е гласувал на машината заедно с избирателите. Информацията съобщава БТА.

Поради инцидента изборният процес в секцията е бил преустановен за повече от час. Случаят е прехвърлен към полицията и материалите предстои да бъдат докладвани в прокуратурата, а от Районната избирателна комисия (РИК) в Кърджали съобщиха, че вече е назначен нов председател на комисията.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР потвърдиха, че по казуса е образувано бързо производство по член 169 от Наказателния кодекс – за нарушаване на тайната на вота.

До момента в Районната избирателна комисия в Кърджали са постъпили над десет жалби, които са свързани основно с незаконна предизборна агитация. Един от сигналите касае организирано извозване на гласоподаватели до избирателните секции в района на село Стремци, община Кърджали.

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