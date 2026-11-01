Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Мицкоски ще управлява като Тито, смята митрополит Агатангел

Мицкоски ще управлява като Тито, смята митрополит Агатангел

В интервю за телевизия „Алфа“ духовникът изрази доверие към държавното ръководство, отправи критики към журналисти и коментира отношенията между църквата и политическата власт

Трансвардарският митрополит Агатангел от Македонската православна църква – Охридска архиепископия (МПЦ-ОА) изрази открита подкрепа за правителството на Християн Мицкоски и заяви, че очаква ВМРО-ДПМНЕ да управлява страната в продължение на десетилетия, подобно на дългогодишното управление на югославския лидер Йосип Броз Тито.

В интервю за телевизия „Алфа“, в предаването „За македонските дела“, духовникът заяви, че има пълно доверие на настоящото правителство и смята, че то защитава интересите на държавата.

„Македония вече е в сигурни ръце. Имам пълно доверие в настоящото правителство, което работи във всяка област за консолидиране на държавата, защитавайки националните интереси“, заяви Агатангел.

Митрополитът направи и паралел между управлението на ВМРО-ДПМНЕ и продължителния период, в който Тито е начело на бивша Югославия. По думите му партията ще остане на власт за също толкова дълго време.

„Казах им: колкото е управлявал президентът на Югославия, толкова ще управлява и ВМРО сега. Нямате никакъв шанс да дойдете отново на власт. И не дай си Боже да остане така“, посочи той.

Агатангел обаче не представи конкретни аргументи или показатели, на които основава прогнозата си за бъдещото управление на партията.

Подкрепа за премиера и висшите държавни представители

В разговора митрополитът изрази положително отношение не само към премиера Християн Мицкоски, но и към редица представители на управляващия екип. Сред тях бяха посочени министърът на вътрешните работи Панче Тошковски, външният министър Тимчо Муцунски, вицепремиерът Александър Николоски и президентът Гордана Силяновска-Давкова.

„Вярвам в премиера, вярвам в Тошковски, вярвам в Муцунски, вярвам в президента, вярвам в Александър Николоски, вярвам във всички министри“, заяви Агатангел.

Той обвърза доверието си с начина, по който държавните представители изпълняват задълженията си, и с ангажираността им към страната. В интервюто бяха засегнати и политическите процеси в региона, включително в Сърбия, Албания и Унгария, както и управлението на бившия премиер Никола Груевски.

Критики към журналисти и общественици

В друга част от разговора митрополитът отправи критики към представители на медиите и общественици, които изразяват негативни позиции към Македонската православна църква.

Агатангел е обвинил определени журналисти, че атакуват и уронват авторитета на МПЦ-ОА заради финансови интереси. Той обаче не е назовал конкретни имена и не е представил доказателства в подкрепа на твърденията си.

В отговор порталът Religija.mk призова митрополита да посочи публично журналистите, за които говори, и апелира журналистическите организации да обърнат внимание на изказванията му.

Агатангел отправи критики и към професора Любомир Фръчковски във връзка с неговите позиции за влиянието в Синода на МПЦ-ОА и въпроса за църковната автокефалия.

 

Още по темата

Опозицията в РСМ с намек към Мицкоски: Падна Орбан, падна Вучич, знаем кой е следващият

Опозицията в РСМ с намек към Мицкоски: Падна Орбан, падна Вучич, знаем кой е следващият

Мицкоски пак се заяде: Паметта ни не е подчинена на Източния съсед

Мицкоски пак се заяде: Паметта ни не е подчинена на Източния съсед

„Балканските служби никога не почиват“: Мицкоски предупреди за намеса в Северна Македония

„Балканските служби никога не почиват“: Мицкоски предупреди за намеса в Северна Македония

Северна Македония очаква продължаваща подкрепа от Унгария за членството на Западните Балкани в ЕС

Северна Македония очаква продължаваща подкрепа от Унгария за членството на Западните Балкани в ЕС

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Гърция купува военни самолети от Португалия

Гърция купува военни самолети от Португалия

Учени откриха най-голямото известно подземно термално езеро край Албания и Гърция

Учени откриха най-голямото известно подземно термално езеро край Албания и Гърция

Шестима арестувани след сблъсъци между протестиращи и полицията в Албания

Шестима арестувани след сблъсъци между протестиращи и полицията в Албания

Нова вълна от мигранти към Крит: 264 души пристигнаха за една нощ

Нова вълна от мигранти към Крит: 264 души пристигнаха за една нощ

Арестуваха шефа на криминалната полиция в Сърбия заради разследване на убийство

Арестуваха шефа на криминалната полиция в Сърбия заради разследване на убийство

Водещи

По-висока избирателна активност на българите в Северна Македония спрямо първия тур

По-висока избирателна активност на българите в Северна Македония спрямо първия тур

  • Преди 2 минути
В една от секциите в Ямбол се преминава към хартиен вот

В една от секциите в Ямбол се преминава към хартиен вот

Гърция купува военни самолети от Португалия

Гърция купува военни самолети от Португалия

  • Преди 11 минути
Папа Лъв XIV изрази надежда, че примирието в Олешки може да насърчи усилията за мир

Папа Лъв XIV изрази надежда, че примирието в Олешки може да насърчи усилията за мир

  • Преди 16 минути
Разкриха възможна причина за изваждането на Грийлиш от състава на Евертън

Разкриха възможна причина за изваждането на Грийлиш от състава на Евертън

  • Преди 16 минути
Две катастрофи на АМ „Хемус“: Образувало се е километрично задръстване към София

Две катастрофи на АМ „Хемус“: Образувало се е километрично задръстване към София

  • Преди 17 минути
Протестите на поколението Z в Германия прераснаха в безредици и грабежи на магазини

Протестите на поколението Z в Германия прераснаха в безредици и грабежи на магазини

  • Преди 26 минути
ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

ЦИК: 19,33 % е избирателната активност в страната към 16 ч.

Отстраниха председател на комисия, гласувал заедно с избирателите

Отстраниха председател на комисия, гласувал заедно с избирателите

Алкарас покори Виена след убедителна победа над Де Минор

Алкарас покори Виена след убедителна победа над Де Минор

  • Преди 33 минути
След дефилето на кандидатпрезидентския вот Ваня Великова се връща в дебрите на фолка

След дефилето на кандидатпрезидентския вот Ваня Великова се връща в дебрите на фолка

Учени откриха най-голямото известно подземно термално езеро край Албания и Гърция

Учени откриха най-голямото известно подземно термално езеро край Албания и Гърция

  • Преди 37 минути
Стотици арестувани и разследване за опит за убийство след протестите във Франция

Стотици арестувани и разследване за опит за убийство след протестите във Франция

  • Преди 40 минути
Борисов: Ниската избирателна активност се дължи на това, че хората не вярват на управляващите

Борисов: Ниската избирателна активност се дължи на това, че хората не вярват на управляващите

  • Преди 41 минути
Нови израелски удари в Газа: Осем загинали, сред които петима полицаи

Нови израелски удари в Газа: Осем загинали, сред които петима полицаи

  • Преди 49 минути