Мицкоски ще управлява като Тито, смята митрополит Агатангел

Трансвардарският митрополит Агатангел от Македонската православна църква – Охридска архиепископия (МПЦ-ОА) изрази открита подкрепа за правителството на Християн Мицкоски и заяви, че очаква ВМРО-ДПМНЕ да управлява страната в продължение на десетилетия, подобно на дългогодишното управление на югославския лидер Йосип Броз Тито.

В интервю за телевизия „Алфа“, в предаването „За македонските дела“, духовникът заяви, че има пълно доверие на настоящото правителство и смята, че то защитава интересите на държавата.

„Македония вече е в сигурни ръце. Имам пълно доверие в настоящото правителство, което работи във всяка област за консолидиране на държавата, защитавайки националните интереси“, заяви Агатангел.

Митрополитът направи и паралел между управлението на ВМРО-ДПМНЕ и продължителния период, в който Тито е начело на бивша Югославия. По думите му партията ще остане на власт за също толкова дълго време.

„Казах им: колкото е управлявал президентът на Югославия, толкова ще управлява и ВМРО сега. Нямате никакъв шанс да дойдете отново на власт. И не дай си Боже да остане така“, посочи той.

Агатангел обаче не представи конкретни аргументи или показатели, на които основава прогнозата си за бъдещото управление на партията.

Подкрепа за премиера и висшите държавни представители

В разговора митрополитът изрази положително отношение не само към премиера Християн Мицкоски, но и към редица представители на управляващия екип. Сред тях бяха посочени министърът на вътрешните работи Панче Тошковски, външният министър Тимчо Муцунски, вицепремиерът Александър Николоски и президентът Гордана Силяновска-Давкова.

„Вярвам в премиера, вярвам в Тошковски, вярвам в Муцунски, вярвам в президента, вярвам в Александър Николоски, вярвам във всички министри“, заяви Агатангел.

Той обвърза доверието си с начина, по който държавните представители изпълняват задълженията си, и с ангажираността им към страната. В интервюто бяха засегнати и политическите процеси в региона, включително в Сърбия, Албания и Унгария, както и управлението на бившия премиер Никола Груевски.

Критики към журналисти и общественици

В друга част от разговора митрополитът отправи критики към представители на медиите и общественици, които изразяват негативни позиции към Македонската православна църква.

Агатангел е обвинил определени журналисти, че атакуват и уронват авторитета на МПЦ-ОА заради финансови интереси. Той обаче не е назовал конкретни имена и не е представил доказателства в подкрепа на твърденията си.

В отговор порталът Religija.mk призова митрополита да посочи публично журналистите, за които говори, и апелира журналистическите организации да обърнат внимание на изказванията му.

Агатангел отправи критики и към професора Любомир Фръчковски във връзка с неговите позиции за влиянието в Синода на МПЦ-ОА и въпроса за църковната автокефалия.