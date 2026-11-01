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ЦСКА спечели дербито срещу Левски в женския волейбол

ЦСКА спечели дербито срещу Левски в женския волейбол

„Сините" останаха на две точки от пълен обрат в мача

ЦСКА победи Левски с 3:2 (25:20, 25:15, 23:25, 23:25, 15:13) в дербито от третия кръг на женското волейболно първенство в зала „Васил Симов". „Червените" имаха отчетливо предимство в първите два гейма, но се отпуснаха в третата част и „сините" лека-полека се върнаха в мача. В тайбрека резултатът вървеше точка за точка, но атака в аут при 14:13 донесе успеха на ЦСКА.

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По този начин ЦСКА записа трета поредна победа и нанесе първа загуба на Левски от началото на сезона. Лидер си остава хегемонът Марица, който няма загубен гейм и има пълен актив от 9 точки. ЦСКА е на втора позиция с 8 точки, а Левски е на третата позиция със 7 пункта.

„Сините“ спечелиха и трите официални срещи между двата отбора през миналата кампания, но тази серия приключи.

ЦСКА откри сезона с категорично 3:0 срещу Дея Волей. „Червените“ спечелиха отделните части с 25:17, 25:14 и 25:15, като не позволиха на съперника да стигне до повече от 17 точки в нито един гейм. Във втория кръг отборът на Юлия Иванова-Минчева победи Миньор с 3:0. Перничанки оказаха сериозна съпротива в първата част, но ЦСКА я измъкна с 25:23, след което наложи контрол и затвори следващите два гейма на 19 и 12 точки.

Левски също стартира с два чисти успеха. В първия кръг „сините“ разгромиха новака ВАСК с 3:0 (25:9, 25:15 и 25:12). Джоана Алкантара завърши с 16 точки, включително пет аса и три блокади. След това съставът на Драган Нешич спечели с 3:0 гостуването на Славия. Първата част беше решена при 25:23, а следващите две приключиха при 25:18. Алкантара отново беше водещият реализатор с 20 точки, Габриела Жекова добави 10, а 16-годишната Красимира Гарова се отчете с осем.

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