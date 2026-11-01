Бащата на Ламин Ямал внесе яснота за името на звездата на Барселона
Мунир Насрауи обясни, че „Ямал“ е част от собственото име на сина му, а фамилията му е Насрауи Ебана
Бащата на Ламин Ямал - Мунир Насрауи, използва излъчване на живо в социалните мрежи, за да разясни какво е пълното име на звездата на Барселона. Той подчерта, че „Ямал“ не е фамилията на футболиста.
„Чуйте ме, хора, искам да ви кажа нещо - нека всички знаят. Ламин Ямал е собственото му име. Ямал не е фамилия, приятели“, заяви Насрауи.
„Фамилното име на Ламин е Насрауи Ебана. Само да знаете - да не стават обърквания. Ламин Ямал е собственото му име. Ето защо аз го наричам Ламин Ямал“, добави той.
Пълното име на 19-годишния футболист е Ламин Ямал Насрауи Ебана.