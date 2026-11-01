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Пет земетресения за часове в Румъния: Четири във Вранча и едно в Черно море

Пет земетресения за часове в Румъния: Четири във Вранча и едно в Черно море
БТА

Най-силните трусове са с магнитуд 3,6, като четири са регистрирани в сеизмичната зона Вранча

Пет земетресения са регистрирани в Румъния през нощта срещу 1 ноември и в ранните сутрешни часове, съобщава DarikNews, позовавайки се на румънския информационен сайт News.ro.

Четири от трусовете са отчетени в сеизмичната зона Вранча, разположена в източната част на страната, а петият е регистриран в Черно море. Магнитудите на земетресенията варират между 2,1 и 3,6.

Първият трус е регистриран в 00:46 ч. българско време. Той е бил с магнитуд 3,0 и е възникнал на дълбочина 69,9 километра.

По-малко от час по-късно е последвало второ земетресение с магнитуд 3,6, отчетено на дълбочина 124,4 километра.

Третият трус е регистриран в 02:26 ч. и е бил с магнитуд 2,1 на дълбочина 110,3 километра.

В 06:33 ч. е последвало четвърто земетресение във Вранча. То е било с магнитуд 2,5 и дълбочина 144,4 километра.

Петият трус е регистриран в Черно море в 07:03 ч. Неговият магнитуд е бил 3,6, колкото и на най-силното земетресение от нощната серия във Вранча.

Това не е първата сеизмична активност в района през последните седмици. На 19 октомври във Вранча беше регистрирано земетресение с магнитуд 4,8 на дълбочина 76,5 километра.

Вранча е сред най-активните сеизмични зони в Европа и е известна със земетресенията, които възникват на значителна дълбочина. По-силните трусове в района могат да бъдат усетени и извън границите на Румъния, включително в България.

Към момента в цитираната информация няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети, както и сведения дали някой от петте труса е бил усетен на българска територия.

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