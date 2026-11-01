Две предишни присъди за сексуални престъпления: Обвиняем за изнасилване остава в ареста

Районният съд в Кюстендил постанови мярка за неотклонение "задържане под стража“"спрямо 28-годишен мъж, обвинен в изнасилване при условията на опасен рецидив и причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие.

Съдът уважи искането на Районната прокуратура за налагане на най-тежката мярка за неотклонение, след като прецени събраните до момента доказателства и данните за предишните осъждания на обвиняемия.

Според прокуратурата мъжът е живял на семейни начала с пострадалата, от която има дете, преди двамата да се разделят.

От представената по делото справка за съдимост става ясно, че 28-годишният е многократно осъждан, включително за две престъпления против половата неприкосновеност. За тях са му били налагани ефективни наказания "лишаване от свобода".

В мотивите си съдът посочва, че въпреки ранния етап на разследването вече са събрани доказателства, които подкрепят обоснованото предположение за съпричастност на обвиняемия към разследваните деяния.

Магистратите приемат, че съществува реална опасност мъжът да извърши ново престъпление или да се укрие. При оценката на този риск са отчетени както предишните му осъждания, така и тежестта на настоящите обвинения.

За по-тежкото от двете престъпления законът предвижда наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода. Според съда размерът на възможното наказание също е фактор при преценката за опасността обвиняемият да се укрие или да възпрепятства наказателното производство.

В мотивите си съдия Калин Василев обръща внимание и на риска от въздействие върху пострадалата.

Според съдебния състав налагането на по-лека мярка би могло да създаде условия обвиняемият да предприеме действия, с които да склони жената да промени показанията си, така че да бъде затруднено доказването на обвиненията.

Поради тези съображения съдът приема, че на този етап задържането под стража е необходимата мярка за обезпечаване на наказателното производство.

Разследването продължава, като предстои събирането и оценката на останалите доказателства по случая.

Постановената мярка за неотклонение не представлява присъда. Обвиняемият се счита за невинен до доказване на противното с влязъл в сила съдебен акт.