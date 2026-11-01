Новини
Търси
Подкаст
Общество

Две предишни присъди за сексуални престъпления: Обвиняем за изнасилване остава в ареста

Две предишни присъди за сексуални престъпления: Обвиняем за изнасилване остава в ареста
Съдебна палата Кюстендил

28-годишният мъж е многократно осъждан, а съдът отчита опасност да извърши ново престъпление или да повлияе на пострадалата

Районният съд в Кюстендил постанови мярка за неотклонение "задържане под стража“"спрямо 28-годишен мъж, обвинен в изнасилване при условията на опасен рецидив и причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие.

Съдът уважи искането на Районната прокуратура за налагане на най-тежката мярка за неотклонение, след като прецени събраните до момента доказателства и данните за предишните осъждания на обвиняемия.

Според прокуратурата мъжът е живял на семейни начала с пострадалата, от която има дете, преди двамата да се разделят.

От представената по делото справка за съдимост става ясно, че 28-годишният е многократно осъждан, включително за две престъпления против половата неприкосновеност. За тях са му били налагани ефективни наказания "лишаване от свобода".

В мотивите си съдът посочва, че въпреки ранния етап на разследването вече са събрани доказателства, които подкрепят обоснованото предположение за съпричастност на обвиняемия към разследваните деяния.

Магистратите приемат, че съществува реална опасност мъжът да извърши ново престъпление или да се укрие. При оценката на този риск са отчетени както предишните му осъждания, така и тежестта на настоящите обвинения.

За по-тежкото от двете престъпления законът предвижда наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода. Според съда размерът на възможното наказание също е фактор при преценката за опасността обвиняемият да се укрие или да възпрепятства наказателното производство.

В мотивите си съдия Калин Василев обръща внимание и на риска от въздействие върху пострадалата.

Според съдебния състав налагането на по-лека мярка би могло да създаде условия обвиняемият да предприеме действия, с които да склони жената да промени показанията си, така че да бъде затруднено доказването на обвиненията.

Поради тези съображения съдът приема, че на този етап задържането под стража е необходимата мярка за обезпечаване на наказателното производство.

Разследването продължава, като предстои събирането и оценката на останалите доказателства по случая.

Постановената мярка за неотклонение не представлява присъда. Обвиняемият се счита за невинен до доказване на противното с влязъл в сила съдебен акт.

Още по темата

Полицията проверява за натиск върху избиратели: 12 предупредителни протокола в Кюстендилско

Полицията проверява за натиск върху избиратели: 12 предупредителни протокола в Кюстендилско

Катастрофа с мотоциклет затрудни движението по Околовръстния път на Кюстендил

Катастрофа с мотоциклет затрудни движението по Околовръстния път на Кюстендил

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

проф. Георги Каприев: Заспалите са много и това ме притеснява

проф. Георги Каприев: Заспалите са много и това ме притеснява

Прозрачните бюлетини принудиха избирателите да ги сгъват на четири

Прозрачните бюлетини принудиха избирателите да ги сгъват на четири

Водещи

План „Б“ на Тръмп: Белия дом се готви за управление без Конгреса

План „Б“ на Тръмп: Белия дом се готви за управление без Конгреса

  • Преди 1 минута
Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

  • Преди 1 минута
Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

Тити Папазов обяви какъв е планът за участие на Везенков срещу Дания

Тити Папазов обяви какъв е планът за участие на Везенков срещу Дания

  • Преди 10 минути
Арестуваха шефа на криминалната полиция в Сърбия заради разследване на убийство

Арестуваха шефа на криминалната полиция в Сърбия заради разследване на убийство

  • Преди 19 минути
Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

  • Преди 20 минути
По-висока е избирателната активност в Турция

По-висока е избирателната активност в Турция

  • Преди 20 минути
ЦСКА пусна билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина

ЦСКА пусна билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина

  • Преди 22 минути
Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен

Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

  • Преди 26 минути
ЕК подкрепи Туск в ескалиращата конституционна криза в Полша

ЕК подкрепи Туск в ескалиращата конституционна криза в Полша

  • Преди 26 минути
Смъртта на Слави Бинев прогони треньора на националния отбор по таекуондо

Смъртта на Слави Бинев прогони треньора на националния отбор по таекуондо

  • Преди 31 минути
Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“

Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“

Семен Новиков остана без треньор след олимпийската и световната титла

Семен Новиков остана без треньор след олимпийската и световната титла

  • Преди 38 минути