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Прозрачните бюлетини принудиха избирателите да ги сгъват на четири

Прозрачните бюлетини принудиха избирателите да ги сгъват на четири
ТАРАЛЕЖ

Избирателите се притесняват, че при поставянето на бюлетината в урната или при боравенето с нея от членовете на секционните комисии може да се види за кого са гласували

Все повече избиратели прибягват до сгъване на хартиените бюлетини на четири, преди да ги пуснат в избирателните кутии. Причината е, че хартията е толкова тънка и прозрачна, че при определено осветление отбелязаният вот може да прозира. Вместо обичайното сгъване на две, хората вече прегъват бюлетините по няколко пъти, за да скрият избора си от погледите на околните.

Проблемът поставя въпроса доколко е гарантирана тайната на вота, след като съдържанието на бюлетината може да бъде видимо през самата хартия.

Избирателите се притесняват, че при поставянето на бюлетината в урната или при боравенето с нея от членовете на секционните комисии може да се види за кого са гласували.  

Проблемът беше сигнализиран още в първия тур на 25 октомври. До Централната избирателна комисия постъпиха оплаквания от граждани за полупрозрачни разписки, а темата беше поставена и в медийното пространство.  Екипът на „Таралеж“ също потърси позицията на ЦИК. От Комисията потвърдиха, че са получили сигнали още от сутринта на изборния ден и обявиха, че ще проверят в кои райони на страната се наблюдава проблемът.

След появилите се оплаквания от Комисията обясниха, че избирателите трябва да сгъват контролните разписки така, че изписаният текст да остане скрит. Според представители на ЦИК сгъването на четири гарантира, че номерът на избрания кандидат няма да бъде видим.  

Изборни експерти обаче поставиха въпроса дали подобно изискване е достатъчно, за да бъде гарантирана тайната на вота, след като тя не трябва да зависи от допълнителни действия и предпазни мерки от страна на самите избиратели.  

Така вместо да разчитат единствено на правилата за опазване тайната на вота, гражданите сами предприемат допълнителни мерки, за да защитят избора си.  Въпросът е защо при толкова важен изборен процес се използва хартия, която поражда съмнения дали гарантира достатъчна неприкосновеност на вота.

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