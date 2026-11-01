Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции в 20 града на втория тур на президентските избори. Вотът протича спокойно, като във всички 14 секции с машинно гласуване устройствата работят нормално, съобщиха от българското посолство в Хага.

Две от общо четирите секции в Хага са разположени в сградата на посолството. Избирателни пунктове има още в Айндховен, Амстердам, Арнем, Бреда, Ваалс, Венло, Грьонинген, Делфт, Емелоорд, Енсхеде, Люеварден, Маастрихт, Миделбург, Неймеген, Ротердам, Тилбург, Утрехт, Харлем и Хилверсум.

По информация на посолството избирателната активност в Хага, Ротердам и Айндховен е по-висока в сравнение с първия тур. В Утрехт, където има само една секция, около обяд за кратко се е образувала опашка, забеляза кореспондентът на БТА. Сред гласуващите преобладавали млади хора, част от които дошли със своите деца.

Според данни на Централното статистическо бюро на Нидерландия от 2026 г. официално регистрираните български граждани в страната са 63 240. По неофициални оценки обаче броят им е по-голям.

Българите, които не са подали предварително електронно заявление за гласуване, могат да упражнят правото си на вот след попълване и подписване на декларация пред секционната комисия.

Изборният ден продължава от 07:00 до 20:00 часа местно време.