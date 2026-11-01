"Мяра": Повече българи гласуват на балотажа: Активността е 17,2% към 15:00 ч.

Избирателната активност на втория тур на президентските избори в България достигна 17,2% към 15:00 часа на 1 ноември. Това показват данните от exit poll на социологическата агенция "Мяра", проведен по поръчка на NOVA.

Отчетената активност е по-висока в сравнение с първия тур на президентския вот. Тогава към същия час правото си на глас бяха упражнили 15% от избирателите.

Разликата между двата тура е 2,2 процентни пункта, което показва по-високо участие в гласуването към този етап от изборния ден.

По данни за организацията на вота близо 6,6 милиона български граждани имат право да гласуват на президентските избори.

Изборният ден започна в 7:00 часа и по график трябва да приключи в 20:00 часа. Ако пред избирателните секции все още има граждани, които чакат да упражнят правото си на глас, работата им може да бъде удължена с до един час.

Гласуването се провежда в близо 12 700 секции, като в организацията на изборния процес участват около 100 000 членове на секционни избирателни комисии.

В страната машинно гласуване е предвидено в 9373 секции, като в 2249 от тях са осигурени по две устройства. Общият брой на машините е 11 622.

На 30 юли 2026 г. Народното събрание прие въвеждането на изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели.

За гражданите със зрителни увреждания или затруднения в придвижването са определени достъпни места за гласуване, разположени предимно на първите етажи на сградите, в които се намират избирателните секции.

Гласуването продължава и извън страната. В българското посолство в Лондон още от сутринта се образуваха опашки от желаещи да упражнят правото си на вот.

След приключването на изборния ден секционните избирателни комисии ще пристъпят към установяване на резултатите и изготвяне на протоколите, които ще бъдат предадени на районните избирателни комисии.

Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати от президентските избори в тридневен срок след вота.

Данните за активността към 15:00 часа са социологическа оценка от exit poll, а не окончателна официална статистика на ЦИК.