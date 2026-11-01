7,84 % е избирателната активност в Софийска област към 11 часа

Избирателната активност в Софийска област към 11:00 часа е 7,84 %, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Иванка Андреева. От началото на изборния ден до 11:00 часа са гласували 14 936 души.

Избирателната активност в Софийска област е по-висока спрямо миналата седмица, когато към този час бе 7,77 %. Най-висока е в община Копривщица - 11,74 %.

Началото на изборния ден в община Сливница започна с липса на електрозахранване, но аварията бе отстранена. В 41-ва секционна избирателна комисия в Ботевград преминаха изцяло към хартиено гласуване, след като машината е спряла да работи.

Във всички секции изборният процес протича нормално, каза още Иванка Андреева.

Общо 190 472 жители на Софийска област ще гласуват в 407 секции на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент.