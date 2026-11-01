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Европейска шампионка в бягането почина на 34 години

Европейска шампионка в бягането почина на 34 години

Кира Магиън страдаше от рак на червата в напреднал стадий

Европейската шампионка в бягането на 1500 метра от Рим през 2024 година Кира Магиън от Ирландия почина на 34-годишна възраст след боледуване от рак на червата, предаде ДПА. Миналата година тя обяви, че страда от коварната болест в напреднал стадий.

Българската шампионка по лека атлетика е сред трите изгряващи звезди на Европа

В профила й в „Инстаграм" днес се появи съобщение: „В 6:30 часа тази сутрин Кира загуби битката с рака, обградена от любимите си хора. Тя бе обичана дъщеря, сестра, съпруга, приятел и вдъхновение за много хора и ще ни липсва ужасно"Магиън се омъжи за дългогодишния си приятел Томас Моран няколко седмици, преди да почине.

Тя е участвала на две Олимпиади - в Рио де Жанейро през 2016 години и в Токио през 2020. Завърши четвърта на световното първенство през 2023. В коронната си дисциплина 1500 метра гладко бягане има златен, сребърен и бронзов медал от европейски първенства. 

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