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Руски удари оставиха стотици хиляди в Украйна без ток

Руски удари оставиха стотици хиляди в Украйна без ток
АП/БТА

Зеленски заяви в Telegram, че Русия е поразила енергийна инфраструктура в четири украински региона през нощта

Руските удари оставиха стотици хиляди украинци без електричество в неделя, съобщи президентът Володимир Зеленски, цитиран по Ройтерс.

Въпреки че шестдневното местно примирие около контролирания от Русия украински град Олешки се задържа в последния си ден, боевете по останалата част от фронтовата линия не стихнаха, а и двете страни продължиха с въздушните нападения на далечно разстояние.

Зеленски заяви в Telegram, че Русия е поразила енергийна инфраструктура в четири украински региона през нощта, прекъсвайки електрозахранването на стотици хиляди домакинства. „Интензивността на ударите е много висока, а руснаците се стремят максимално да се възползват от недостига на прихващачи за балистични ракети“, посочи той.

По думите му Украйна от своя страна е ударила Каменския завод в руската Ростовска област, който според него участва в производството на руски ракети. Москва не коментира съобщението за тази атака. Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин обаче съобщи, че мащабна среднощна атака с украински дронове е нанесла „значителни щети“ на промишлено предприятие.

Той не назова конкретния обект, но в региона се намира петролната рафинерия „НОРСИ“ – една от най-големите в Русия. Министерството на отбраната на Русия обяви, че през нощта силите му са свалили 235 украински дрона над руски региони. В същото време военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че са свалили 371 от общо 433 дрона с голям обсег, изстреляни от Русия от събота вечерта насам. В сутрешния си бюлетин ВВС допълниха, че десетки руски безпилотни апарати са останали във въздуха в неделния ден, като от полунощ в Киев на шест пъти са задействани сирените за въздушна тревога.

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