Новини
Търси
Подкаст
Общество

Диана Русинова: Кой ще е следващият освободен по "лична преценка" на съда?

Диана Русинова: Кой ще е следващият освободен по "лична преценка" на съда?
БТА

Пътният експерт коментира решения по тежки случаи и предупреди за задълбочаващо се недоверие към правосъдието

Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики отправи остри критики към съдебната система, поставяйки въпроса как решенията по тежки случаи с жертви се отразяват на общественото усещане за справедливост. В публикация във Facebook тя коментира предсрочното освобождаване на осъдения за убийството на журналиста Милен Цветков и посочи други случаи, предизвикали обществено недоволство.

"КОЙ Е СЛЕДВАЩИЯТ КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕН ПО "ЛИЧНА ПРЕЦЕНКА" НА СЪДА?", пита Русинова в началото на публикацията си.

Според нея съдебните решения не само определят съдбата на участниците в конкретните производства, но и изпращат послание към обществото за начина, по който се прилага законът.

Русинова признава значението на високата юридическа квалификация, но подчертава, че професионализмът трябва да върви заедно с обществената отговорност.

"Справедливостта обаче не е просто буква, точка или запетая, а определя съдби и дава урок на обществото за това как трябва да се спазва законът", пише тя.

В публикацията си пътният експерт посочва три случая - предсрочното освобождаване на осъдения за убийството на Милен Цветков, домашния арест на Никола Бургазлиев, обвиняем по случая с АТВ в Слънчев бряг, при който загина Христина и пострада тежко детето ѝ, както и домашния арест на Траян Филипов, свързан със смъртоносната катастрофа на "Челопешко шосе".

"Таралеж" припомня, че Софийският градски съд постанови условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, но решението е оспорено и той остава в затвора до произнасянето на апелативния съд. Междувременно прокуратурата обжалва и решението за домашен арест на Никола Бургазлиев по делото за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг.

Русинова определя тези случаи като примери, които според нея оставят близките на жертвите и обществото с усещане за липса на справедливост. Посочените съдебни актове обаче са по различни производства и имат различно правно значение, като домашният арест е мярка за неотклонение, а не окончателна присъда.

Особено внимание тя отделя на израза "по лична преценка на съда", който, по думите ѝ, е използван от адвокат в национален ефир при коментар за освобождаването на осъдения за убийството на Милен Цветков.

Според Русинова подобни обяснения засилват чувствителността на обществото към съдебните решения.

"Когато обаче същото това общество излиза на протест срещу съдебни решения, значи усещането, че справедливостта е въздадена, отсъства", заявява тя.

Тя поставя и въпроса дали прилагането на закона изпълнява не само задачата да разреши конкретния правен спор, но и да даде ясен обществен сигнал кое поведение е недопустимо.

Русинова уточнява, че тя и колегите ѝ от Европейския център за транспортни политики няма да коментират поотделно съдебните решения, но изразява тревога за последиците от тях върху доверието в правосъдието.

В края на публикацията си тя отново задава въпроса кой би могъл да бъде следващият, получил решение, определено от нея като резултат от "лична преценка", и споменава името на Семерджиев.

"И така, в България справедливост няма, очевидно няма и да има...", завършва Русинова.

Изявлението ѝ представлява публична критична позиция към съдебната практика и не установява само по себе си нарушения или неправомерни действия от страна на магистратите.

Още по темата

Адвокатът на Милен Цветков: Кристиан Николов все още е в затвора, съдът ще реши окончателно

Адвокатът на Милен Цветков: Кристиан Николов все още е в затвора, съдът ще реши окончателно

100 000 подписа за справедливост: Николай Попов с нов призив заради Кристиан Николов

100 000 подписа за справедливост: Николай Попов с нов призив заради Кристиан Николов

Началникът на Софийския затвор обжалва освобождаването на Кристиан Николов за убийството на Милен Цветков

Началникът на Софийския затвор обжалва освобождаването на Кристиан Николов за убийството на Милен Цветков

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

проф. Георги Каприев: Заспалите са много и това ме притеснява

проф. Георги Каприев: Заспалите са много и това ме притеснява

Прозрачните бюлетини принудиха избирателите да ги сгъват на четири

Прозрачните бюлетини принудиха избирателите да ги сгъват на четири

Водещи

План „Б“ на Тръмп: Белия дом се готви за управление без Конгреса

План „Б“ на Тръмп: Белия дом се готви за управление без Конгреса

  • Току-що
Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

Котел отбелязва Деня на народните будители и празника на града

  • Преди 1 минута
Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Радан Кънев: Не подценявайте българските граждани, предрешени избори няма

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

Тити Папазов обяви какъв е планът за участие на Везенков срещу Дания

Тити Папазов обяви какъв е планът за участие на Везенков срещу Дания

  • Преди 10 минути
Арестуваха шефа на криминалната полиция в Сърбия заради разследване на убийство

Арестуваха шефа на криминалната полиция в Сърбия заради разследване на убийство

  • Преди 19 минути
Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

Българите в Нидерландия гласуват в 24 секции, отчита се засилен интерес в три града

  • Преди 20 минути
По-висока е избирателната активност в Турция

По-висока е избирателната активност в Турция

  • Преди 20 минути
ЦСКА пусна билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина

ЦСКА пусна билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина

  • Преди 22 минути
Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен

Възрастен мъж от Белица не успя да гласува с машина и напусна разстроен

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

От Русе до Нобеловия връх: светът на Елиас Канети

  • Преди 25 минути
ЕК подкрепи Туск в ескалиращата конституционна криза в Полша

ЕК подкрепи Туск в ескалиращата конституционна криза в Полша

  • Преди 26 минути
Смъртта на Слави Бинев прогони треньора на националния отбор по таекуондо

Смъртта на Слави Бинев прогони треньора на националния отбор по таекуондо

  • Преди 31 минути
Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“

Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново след съмнения за „изборен туризъм“

Семен Новиков остана без треньор след олимпийската и световната титла

Семен Новиков остана без треньор след олимпийската и световната титла

  • Преди 37 минути