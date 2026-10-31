Адвокатът на Милен Цветков: Кристиан Николов все още е в затвора, съдът ще реши окончателно

Кристиан Николов, осъден за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков, все още се намира в затвора. Причината е, че решението за неговото условно предсрочно освобождаване не е влязло в сила. Това обясни адвокатът на семейството на журналиста Менко Менков пред NOVA.

Софийският градски съд постанови предсрочното освобождаване на Николов, въпреки отрицателните становища на прокуратурата и затворническата администрация. Решението предизвика обществено недоволство и протест в столицата.

Прокуратурата е обжалвала съдебното определение, а окончателното решение ще бъде взето от Софийския апелативен съд. Няма законово определен срок за произнасянето му.

"Съдията, който е постановил решението на първа инстанция, се ползва с изключително добра репутация", заяви Менков.

Адвокатът разясни, че законът предвижда две основни условия за предсрочно освобождаване.

Първото е осъденият да е изтърпял поне половината от наказанието си, когато не е рецидивист. Николов има деветгодишна присъда, като според представените документи вече е изтърпял пет години и седем месеца.

"Поради това първото кумулативно условие е изпълнено", посочи Менков.

Второто условие е свързано с доказателствата за поправянето на осъдения. Според адвоката съдът не е задължен да следва становищата на прокуратурата и администрацията на затвора.

"Наказанието по закон не може да бъде налагано с цел отмъщение, затова и на никой осъден не може да бъде отнето априори правото да поиска условно освобождаване", обясни той.

Менков подчерта, че процедурата не представлява преразглеждане на присъдата, а единствено преценка дали са налице законовите предпоставки за предсрочно освобождаване.

До окончателното произнасяне на апелативния съд Кристиан Николов остава в затвора.