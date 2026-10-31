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Адвокатът на Милен Цветков: Кристиан Николов все още е в затвора, съдът ще реши окончателно

Адвокатът на Милен Цветков: Кристиан Николов все още е в затвора, съдът ще реши окончателно
Стопкадър / НОВА НЮЗ

Прокуратурата обжалва решението за предсрочно освобождаване на Николов. Софийският апелативен съд предстои да се произнесе по случая

Кристиан Николов, осъден за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков, все още се намира в затвора. Причината е, че решението за неговото условно предсрочно освобождаване не е влязло в сила. Това обясни адвокатът на семейството на журналиста Менко Менков пред NOVA.

Софийският градски съд постанови предсрочното освобождаване на Николов, въпреки отрицателните становища на прокуратурата и затворническата администрация. Решението предизвика обществено недоволство и протест в столицата.

Прокуратурата е обжалвала съдебното определение, а окончателното решение ще бъде взето от Софийския апелативен съд. Няма законово определен срок за произнасянето му.

"Съдията, който е постановил решението на първа инстанция, се ползва с изключително добра репутация", заяви Менков.

Адвокатът разясни, че законът предвижда две основни условия за предсрочно освобождаване.

Първото е осъденият да е изтърпял поне половината от наказанието си, когато не е рецидивист. Николов има деветгодишна присъда, като според представените документи вече е изтърпял пет години и седем месеца.

"Поради това първото кумулативно условие е изпълнено", посочи Менков.

Второто условие е свързано с доказателствата за поправянето на осъдения. Според адвоката съдът не е задължен да следва становищата на прокуратурата и администрацията на затвора.

"Наказанието по закон не може да бъде налагано с цел отмъщение, затова и на никой осъден не може да бъде отнето априори правото да поиска условно освобождаване", обясни той.

Менков подчерта, че процедурата не представлява преразглеждане на присъдата, а единствено преценка дали са налице законовите предпоставки за предсрочно освобождаване.

До окончателното произнасяне на апелативния съд Кристиан Николов остава в затвора.

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