Инсултът не чака до понеделник: Лекар разкри проблемите в спешната помощ

Спешната помощ при инсулт в България продължава да среща сериозни организационни проблеми, включително в София. За това предупреди неврологът доц. д-р Росен Калпачки пред NOVA по повод Световния ден за борба с инсулта, който се отбелязва на 29 октомври.

Според специалиста времето между първия контакт на пациента със спешен медицински екип и започването на лечението е решаващо. Затова болниците трябва да осигуряват непрекъснат достъп до специализирана медицинска помощ независимо дали инсултът настъпва през деня, през нощта или през почивните дни.

"Трябва винаги да има свободни легла за такива пациенти и най-важното - зад леглата трябва да стоят реални хора, не хора на разположение, не хора по документи“, подчерта доц. Калпачки.

Той обясни, че лечението на инсулт изисква координиран екип от невролози, специалисти по образна диагностика, лаборанти, медицински сестри и санитари. Дори отсъствието на един от необходимите специалисти може да доведе до забавяне на животоспасяващите действия.

Неврологът обърна внимание и на недостатъчната координация между екипите на Спешна помощ и лечебните заведения. По думите му все още липсва напълно надежден механизъм, който да гарантира, че пациентът ще бъде транспортиран възможно най-бързо до болница с необходимите специалисти и свободни легла.

Предварителното уведомяване на болницата за пристигащ пациент с предполагаем инсулт е от съществено значение, тъй като позволява на медицинския екип да се подготви още преди пристигането на линейката.

Освен проблемите в спешната помощ доц. Калпачки постави акцент и върху превенцията на заболяването.

Той призова хората редовно да следят кръвното си налягане, холестерола, кръвната захар и телесното тегло, дори когато нямат оплаквания.

Особено внимание специалистът отдели на високото кръвно налягане, което е сред най-сериозните рискови фактори за инсулт. Навременното му установяване и контролът върху стойностите могат значително да намалят вероятността от съдови усложнения.

Неврологът предупреди и за някои разпространени навици сред младите хора, сред които недостатъчният сън, прекомерната употреба на енергийни напитки и постоянното напрежение. Според него подобен начин на живот може да има неблагоприятни последици за здравето в дългосрочен план.

Като част от профилактиката той препоръча пълноценен нощен сън, балансиран начин на живот и ежедневно време за почивка.

"Трябва да имаме няколко минути дневно, които да са само наши, да изключим и да дадем възможност на мозъка и цялото тяло да направят своята пауза“, посъветва доц. Калпачки.

Разпознаването на първите симптоми на инсулт също е от решаващо значение. Внезапното изкривяване на лицето, слабостта или изтръпването на ръка или крак, затрудненията в говора, както и внезапните нарушения в зрението или равновесието могат да бъдат предупредителни признаци.

При съмнение за инсулт трябва незабавно да се потърси спешна медицинска помощ на телефон 112, без да се изчаква симптомите да отминат. Важно е да се запомни и часът, в който са започнали оплакванията, тъй като тази информация може да бъде решаваща за избора на лечение.

Основното предупреждение на доц. Калпачки е, че успешното лечение на инсулта зависи не само от медицинските възможности, но и от организацията на спешната помощ. За пациентите трябва да има подготвени екипи и достъп до необходимото лечение по всяко време, защото при това състояние забавянето може да има тежки последици.