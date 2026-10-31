Хари Кейн: Знаех, че Байерн Мюнхен ще ми даде възможност да спечеля "Златната топка"

Носителят на "Златната топка" за 2026 година Хари Кейн призна, че е знаел, че трансферът в Байерн Мюнхен ще му даде възможност да спечели приза. Англичанинът разкри дали се чувства най-добрият футболист и дали наградата би го променила.

"Знаех, че присъединяването към Байерн ще ми даде възможност да се подобря и да издигна играта си на следващото ниво. Головете, които вкарах, достигането до последните етапи на турнирите... Знаех, че ако мога да поддържам постоянство, да продължа да се развивам, да стана по-добър играч и да вкарвам повече голове, тогава „Златната топка“ може да се превърне в реалистична цел", каза Кейн пред France Football.

"Да вкараш 73 гола в един сезон е просто невероятно. Да спечелиш и трите трофея тук, в Германия, и да завършиш трети на Световното първенство... Знам, че Англия не го спечели, но достигането до този етап все пак е голямо постижение", продължи той.

"Също така бяхме много близо до финала на Шампионската лига. Всичко това помогна сезонът да бъде изключителен. След това знаех, че да бъда сред претендентите за "Златната топка" и това е реална възможност", допълни английският нападател.

"Дали се чувствам най-добрият футболист в света? Да и не. Да, защото спечелих "Златната топка". Но е много субективно. Има толкова много страхотни играчи. В един или друг момент от сезона всеки от първите 10 в класацията за "Златната топка" ще бъде считан за най-добрия играч в света", призна Кейн.

"Не ми харесва да мисля по този начин, защото в крайна сметка живееш в миналото, поглеждайки назад към постигнатото през предходната година. Вече си казвам: „Добре, миналият сезон беше невероятен, но мога ли да се справя още по-добре този сезон?“ Отвън в момента съм най-добрият играч в света. Но всъщност не мисля за това. Просто преминавам към следващия етап", каза англичанинът.

Хари Кейн разкри и кой е любимият му момент от миналия сезон. "Моят хеттрик на финала за Купата на Германия. Клубът не беше печелил това състезание от шест години. В началото на сезона обсъждахме тази цел като отбор. Този финал беше може би едно от най-великите представяния в кариерата ми. Поех отговорност, като отбелязах хеттрик. Този спомен се откроява особено, защото знам колко много означаваше тази победа не само за мен, но и за всички тук в Мюнхен".

Нападателят коментира и дали спечелването на призна ще промени начина, по който хората го възприемат. "Вероятно да, особено що се отнася до начина, по който светът ме вижда и оценява кариерата ми. Живеем във времена, когато подобни награди имат значение за хората и влияят на това как те оценяват нивото на един играч. Никой никога няма да може да ми отнеме този момент или този сезон. Мисля, че спечелването на подобни награди ти печели уважението на другите и на феновете. Това е сигурно. Въпреки това, не мисля, че ще промени моя начин на мислене. Независимо какво постигна, винаги търся да отида по-далеч. Какво повече мога да направя? Мога ли да спечеля две "Златни топки" подред? Така съм подходил към нещата през цялото време".