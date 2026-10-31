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Съперник на Никола Цолов отнесе наказание в Мексико

Съперник на Никола Цолов отнесе наказание в Мексико

Макс Верстапен разкритикува Лиам Лоусън след инцидента във втората свободна тренировка

Макс Верстапен и Лиам Лоусън отнесоха наказания след инцидента в тренировка №2 в Мексико. Двамата пилоти ще потеглят с една позиция назад в неделната Гран при заради ненужния инцидент, след който сесията беше временно спряна. Верстапен и Лоусън не участваха в първата свободна тренировка в Мексико Сити. Двамата отстъпиха местата си съответно на Аюму Иваса и Никола Цолов.

Цолов след дебюта си във Формула 1: Не е зле за момче от България!

„Не бих казал, че инцидентът е липса на късмет. Това, което Лиъм се опита да направи, вероятно не беше най-умното решение. Ако бях на неговото място, щях да постъпя по-разумно. За мен това не променя особено плановете ми за състезанието, но при него е различно. Особено, когато се бори за мястото си във Формула 1“, заяви Верстапен.

Страхотният дебют на Никола Цолов в кола от Формула 1 увеличи спекулации, че може да замени тъкмо Лоусън в Рейсинг Булс от следващия сезон. Очевидно слуховете започват да влияят на Лоусън, който започва да допуска грешки и да действа безразсъдно.

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