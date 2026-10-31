Сирия обсъжда присъединяване към Пакта от Мека за взаимна отбрана
Дамаск води преговори за включване в съюза, в който участват Саудитска Арабия, Пакистан и Турция, съобщи външният министър Асад Хасан аш Шибани
Сирия проучва възможността да се присъедини към Пакта от Мека - съюз за взаимна отбрана, в който членуват Саудитска Арабия, Пакистан и Турция. Това обяви сирийският министър на външните работи Асад Хасан аш Шибани, цитиран от Франс прес.
"В момента са в ход преговори за проучването на възможността Сирия да се присъедини към Пакта от Мека", посочи Аш Шибани по време на 22-рото издание на Диалога в Манама.
Конференцията се провежда ежегодно в столицата на Бахрейн и е посветена на основните предизвикателства пред външната политика в Близкия изток.
Евентуалното присъединяване на Сирия би разширило състава на отбранителния съюз, създаден от Саудитска Арабия, Пакистан и Турция.