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Сирия обсъжда присъединяване към Пакта от Мека за взаимна отбрана

Сирия обсъжда присъединяване към Пакта от Мека за взаимна отбрана
Снимка: AP/БТА

Дамаск води преговори за включване в съюза, в който участват Саудитска Арабия, Пакистан и Турция, съобщи външният министър Асад Хасан аш Шибани

Сирия проучва възможността да се присъедини към Пакта от Мека - съюз за взаимна отбрана, в който членуват Саудитска Арабия, Пакистан и Турция. Това обяви сирийският министър на външните работи Асад Хасан аш Шибани, цитиран от Франс прес.

"В момента са в ход преговори за проучването на възможността Сирия да се присъедини към Пакта от Мека", посочи Аш Шибани по време на 22-рото издание на Диалога в Манама.

Конференцията се провежда ежегодно в столицата на Бахрейн и е посветена на основните предизвикателства пред външната политика в Близкия изток.

Евентуалното присъединяване на Сирия би разширило състава на отбранителния съюз, създаден от Саудитска Арабия, Пакистан и Турция.

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