САЩ одобриха продажбата на 500 ракети "Пейтриът" на Украйна за над 2 млрд. долара

Съединените щати одобриха продажбата на 500 ракети за противовъздушната отбрана "Пейтриът" на Украйна. Стойността на сделката надхвърля 2 милиарда долара.

Финансирането ще бъде осигурено чрез средства от Канада, Германия и Норвегия по американската програма "Джъмпстарт", както и чрез национални ресурси по линия на заема от Европейския съюз.

Основен изпълнител на договора ще бъде американската отбранителна компания "Локхийд Мартин".

Новата доставка е част от усилията за укрепване на украинската противовъздушна отбрана на фона на продължаващата война с Русия.

Междувременно напрежение възникна и по време на срещата на външните министри от Г-20 в Атланта заради присъствието на руския външен министър Сергей Лавров.

Представители на редица държави изразиха недоволство от участието на руския дипломат във форума.

Британският външен министър Ед Милибанд заяви, че Русия не печели войната в Украйна, като отправи критики към действията на Москва.