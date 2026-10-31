Цветанка Балова: До сряда най-късно ще има окончателни резултати от балотажа

Окончателните резултати от втория тур на президентските избори се очаква да бъдат обявени най-късно в сряда, 4 ноември. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия Цветанка Балова пред NOVA.

"Наистина се надяваме този път да бъде по-бързо с оглед на това, че вече доста по-бързо ще се преброяват и разписките. Така че до сряда най-късно ще има резултати", посочи Балова.

От ЦИК припомнят, че при машинното гласуване картата трябва да бъде поставена с чипа нагоре, докато се чуе щракване. След това на екрана ще се появи бюлетината, която на балотажа ще бъде само на една страница.

След отбелязването на вота избирателят трябва да провери визуализирания избор и да натисне бутона "Гласуване" в долния десен ъгъл.

Важно е картата да не се изважда преди приключването на процеса и издаването на разписката.

"Изпратихме указания към кметовете на общините и районните избирателни комисии да обърнат внимание на секционните избирателни комисии - когато гласуват избирателите, наистина да имат търпение да изчакат целия процес", обясни говорителят.

По думите ѝ на първия тур процедурата е отнемала около 45 секунди, като сега се очаква да бъде още по-бърза.

Балова допълни, че в ЦИК не са постъпвали сигнали за избиратели, които не са успели да се справят с машинното гласуване на първия тур.