Кой ще плава в Черно море? Атаките срещу кораби изправят бранша пред нова криза

Атаките срещу търговски кораби в Черно море поставят под въпрос не само сигурността на морския транспорт, но и бъдещето на моряшката професия. Представители на бранша предупреждават, че нарастващите рискове могат да доведат до откази от плавания в опасни райони, допълнителни разходи за корабособствениците и задълбочаване на недостига на квалифицирани кадри, съобщава NOVA.

Притесненията се засилват след последните инциденти в Черно море, включително атаката с три дрона срещу кораб на около 16 морски мили от нос Калиакра на 28 октомври. Екипажът на плавателния съд беше спасен, но случаят отново повдигна въпроса за безопасността на моряците в региона.

Според капитан Золтан Сулай, управител на агенция за наемане на моряци, подобни инциденти неизбежно ще се отразят на интереса към професията, особено сред младите хора.

"За съжаление ще рефлектира според мен. Особено при по-младите кандидати и желаещи моряшката професия да стане тяхна за цял живот. Виждайки какво се случва край нас, без значение дали то е на 15, 17 или на повече мили в Черно море“, коментира той.

Моряците традиционно работят в среда, свързана с различни опасности, но военните действия и атаките с дронове създават рискове, които не зависят от действията на екипажите.

Това подчертава и Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани.

"Когато тези рискове са свързани с фактори, които не зависят от теб, тогава вече нещата са извън контрол и моряците са само жертва“, заявява той.

Капитан Сулай също обръща внимание на човешката цена на подобни инциденти.

"Виждате - губят се човешки животи - най-ценното, най-скъпото нещо. Моряците са хора, които плават по света, за да изкарват прехрана за своите семейства, да се развиват“, посочва той.

Едно от възможните последствия е моряци да започнат да отказват договори, включващи преминаване през рискови райони. Подобно решение би принудило корабособствениците да търсят заместници, което означава допълнителни разходи и затруднения при комплектоването на екипажите.

"Може да се получат откази от моряци да плават в такива райони, което е нормална практика“, обяснява Сулай.

Проблемът се задълбочава от факта, че морският сектор от години изпитва затруднения с привличането и задържането на квалифицирани служители. Продължителното отсъствие от дома, натоварените графици и конкуренцията с професии на сушата вече влияят върху избора на младите хора.

Според Димитър Димитров все повече млади моряци напускат професията след няколко години работа, а допълнителната несигурност може да ускори тази тенденция.

"Младите хора идват, работят няколко години и след това прекратяват работата на море и слизат на брега. Въпросът е, че най-вероятно ще падне качеството на хората, които обслужват транспорта и естествено ще се увеличи рискът от инциденти“, предупреждава той.

Експертът обръща внимание и на промяната в нагласите на кандидатите за работа в морския сектор.

"Те четат, интересуват се, естествено казват: "Защо трябва да отида да плавам на море, когато мога да се реализирам на друга професия без риск“, посочва Димитров.

Представителите на бранша предупреждават, че ако несигурността в Черно море продължи, последствията могат да засегнат не само отделните екипажи, но и цялата система на морския транспорт. Недостигът на опитни моряци би затруднил корабоплаването и би увеличил разходите за компаниите.

Засега няма представени данни за масови откази от плавания заради последните атаки. Според експертите обаче рискът от подобно развитие е реален, а бъдещето на професията ще зависи в значителна степен от сигурността на морските маршрути и възможността екипажите да работят без заплаха за живота си.